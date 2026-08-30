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El Mundo

La revolución llega al placard: la ropa que se viste sola

Por Redacción

Vestirse podría dejar de ser una tarea cotidiana gracias a un innovador desarrollo de investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea y de la Universidad de Stanford. El proyecto, llamado SWAG, dio origen a prendas capaces de colocarse solas sobre el cuerpo mediante un sistema impulsado por aire, sin necesidad de usar las manos. La idea nació de una situación muy común: uno de los investigadores imaginó lo útil que sería que un impermeable se colocara automáticamente mientras iba en bicicleta bajo la lluvia. A partir de ese concepto, el equipo adaptó un pequeño robot inspirado en las plantas trepadoras, que avanza lentamente y guía la prenda alrededor del usuario. El mecanismo infla unas estructuras flexibles ocultas en la ropa, que se despliega y se acomoda siguiendo la forma del cuerpo. En unos diez segundos puede colocar desde una manga hasta un pantalón o incluso un traje completo. Aunque los prototipos todavía muestran parte del sistema en su interior, sus creadores creen que la tecnología podría mejorar notablemente la vida de personas mayores o con movilidad reducida, para quienes vestirse puede convertirse en un desafío diario. Más allá de su aspecto futurista, el invento demuestra que soluciones simples e ingeniosas pueden facilitar actividades tan básicas como ponerse la ropa.


 

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