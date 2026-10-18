La tortuga verde logró alejarse del peligro de extinción

En un mundo donde numerosas especies animales están desapareciendo, la tortuga verde consiguió una recuperación extraordinaria. Después de décadas de esfuerzos para protegerla, pasó de estar considerada amenazada a integrar la categoría de “preocupación menor”.

La reclasificación fue realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y representa una de las noticias más alentadoras para los especialistas que trabajan en la preservación de los océanos.

El resultado contrasta con un panorama preocupante. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el tamaño promedio de las poblaciones de animales silvestres monitoreadas cayó un 73% durante más de cinco décadas.

La recuperación de la tortuga verde se explica por la protección de playas, las restricciones a la caza y el comercio, y los programas que trasladan sus huevos a lugares seguros para evitar depredadores.

Uno de los ejemplos más importantes se encuentra en Malasia. En las Islas Tortuga, el número de nidos se triplicó desde la década de 1970 y actualmente supera los 20.000 por año.

La especialista Juanita Joseph, de la Universidad Malasia Sabah, contó que lloró cuando conoció la noticia. “Nunca imaginé que llegaría este día”, expresó después de dedicar años a estudiar estos animales.

Sin embargo, la supervivencia sigue siendo difícil.