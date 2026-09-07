La ultraderecha arrasa en Alemania y golpea duro a los conservadores

La ultraderecha logró ayer una victoria en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania. Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo cerca del 44,5% de los votos, más del doble que la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que habría alcanzado el 18,5% y perdió casi la mitad de sus votos en cuatro años, según datos preliminares de las cadenas públicas ARD y ZDF.

El dato refleja un fuerte giro político. La formación se convirtió en la más votada de esta región de 2,1 millones de habitantes, aunque todavía no tiene asegurado el poder. AfD conseguiría 39 bancas en el Parlamento regional, tres menos de los 42 necesarios para la mayoría absoluta. Su líder local, Ulrich Siegmund, reclamó un “cambio político fundamental”.

La CDU ya descartó una alianza con los ultraderechistas, aunque la derrota podría reavivar el debate interno entre quienes defienden un acercamiento. La líder nacional de AfD, Alice Weidel, llamó a los conservadores a negociar.

Ninguna región alemana ha sido gobernada por la extrema derecha desde 1945. Si logra formar un Ejecutivo, AfD marcaría un precedente político. Entre sus propuestas figuran endurecer la política migratoria y modificar la enseñanza de la historia alemana.

El avance se produce en un territorio marcado por las dificultades económicas y la nostalgia por la antigua Alemania Oriental, desaparecida con la reunificación de 1990. Siegmund apeló a ese sentimiento y sostuvo que los habitantes del este reciben un trato menos favorable que los del oeste y los migrantes.

La participación alcanzó un excepcional 78%, unos 18 puntos más que en 2021. El avance generó preocupación entre sectores que temen posiciones extremistas. En Magdeburgo, la capital regional, la policía reforzó su presencia ante posibles enfrentamientos entre militantes de extrema derecha e izquierda.

El revés también golpea al canciller Friedrich Merz. La CDU sufrió una fuerte caída mientras el Gobierno enfrenta una economía debilitada, tensiones en su coalición y desgaste político.