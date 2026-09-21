La ultraderecha avanza en Alemania y el gobierno recibe otro golpe electoral

El avance de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de ayer volvió a golpear al gobierno del canciller Friedrich Merz. La formación de ultraderecha fue la más votada en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, mientras que Die Linke (izquierda) se impuso en Berlín y relegó a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz al segundo lugar en la capital. Los resultados llegan dos semanas después de la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt. Según sondeos de boca de urna de la TV pública ARD, AfD logró alrededor del 37% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, por delante del Partido Socialdemócrata (SPD), que rondó el 35,5%. La CDU quedó cerca del umbral del 5% necesario para acceder al Parlamento regional, su peor resultado regional desde 1949. Merz calificó el desempeño de su partido de ”desastre”.

En Berlín, Die Linke alcanzó cerca del 25% y quedó primera, mientras que la CDU logró casi el 20%. AfD, que en 2023 había obtenido un 9% en la capital, avanzó hasta aproximadamente el 16%. Berlín es también un estado federado y el alcalde es elegido por el Parlamento, y deberá construir una mayoría mediante acuerdos.

La codirigente de AfD Alice Weidel reclamó poner fin al llamado “cortafuegos”, el rechazo de los partidos tradicionales a armar coaliciones con su formación. Sin embargo, las demás fuerzas políticas mantienen su negativa a pactar con AfD, lo que limita sus chances de transformar sus avances electorales en gobiernos regionales.

Para Merz, el resultado llega en un momento delicado. Antes de los comicios canceló su viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas y convocó una reunión de crisis de la CDU ante las repercusiones políticas.

SIN CAMBIO DE AGENDA

El canciller, de 70 años, aseguró después de conocerse los primeros datos que seguirá adelante con su agenda de reformas y prometió “hacer avanzar” al país, descartando una renuncia inmediata. Merz llegó al poder en mayo de 2025 con la promesa de reactivar la economía alemana, fortalecer las Fuerzas Armadas frente a Rusia y reducir la inmigración irregular. Pero la economía sigue bajo presión, su popularidad es baja y el gobierno de coalición enfrenta dificultades para avanzar con sus reformas.

El contexto internacional también pesa. La guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente ayudaron a elevar los costos de la energía y alimentaron la inflación, mientras que China pasó de ser un mercado clave a un competidor industrial cada vez más fuerte. En ese marco, AfD lidera las encuestas nacionales y aprovecha el malestar con los partidos tradicionales.

Los comicios regionales no determinan la continuidad del gobierno federal, pero sí son una señal para Merz y su coalición. El avance de AfD y el resultado de Die Linke en Berlín muestran la pérdida de apoyo de la CDU y abren una nueva etapa de negociaciones y tensiones dentro de la política alemana, mientras crece el debate interno en el partido gobernante.