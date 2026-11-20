La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, detectó el 22 de octubre un ciberataque potenciado con inteligencia artificial (IA), que desde entonces permanece bajo investigación. Según informó el organismo, se adoptaron medidas preventivas y se desconectaron temporalmente varias aplicaciones. La confirmación pública llegó el miércoles y constituye el primer reconocimiento de una agresión informática de estas características por parte del bloque de 27 países.

Thomas Regnier, portavoz de la Comisión, explicó que los responsables utilizaron herramientas de IA para identificar vulnerabilidades en los sistemas digitales. “Las herramientas asistidas por IA pueden utilizarse y, especialmente, utilizarse indebidamente para detectar vulnerabilidades”, advirtió. También señaló que “nadie es inmune” a los numerosos ciberataques registrados recientemente en el mundo.

Aunque el funcionario no reveló quién estuvo detrás de la operación ni precisó todos sus alcances, confirmó que varias aplicaciones fueron desconectadas temporalmente. La mayoría ya fueron restablecidas y, hasta el momento, no se encontraron pruebas de una filtración de datos que afectara al conjunto del personal de la Comisión.

El sitio Politico había informado que el ataque se prolongó durante al menos diez días y comprometió herramientas de traducción y reembolsos, además de bases de datos relacionadas con salarios y registros horarios. Regnier evitó confirmar esos detalles. La agresión tuvo como objetivo la sede de la Comisión Europea en Bruselas, donde trabajan miles de empleados. No se informaron incidentes similares contra las otras dos instituciones centrales del bloque: el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo.

Por su parte, la agencia CERT-EU, responsable de supervisar la seguridad digital de las instituciones comunitarias, había publicado el 4 de noviembre una advertencia sobre ARTEX, una herramienta de IA diseñada para detectar vulnerabilidades informáticas y vinculada con ataques recientes en distintos países.

La agencia alertó que su disponibilidad pública podría facilitar operaciones automatizadas, más rápidas y de mayor alcance, y aumentar las posibilidades de éxito de los atacantes. El episodio expone los nuevos riesgos que plantea el uso malicioso de la inteligencia artificial para la seguridad de las instituciones.