La Unión Europea quiere sumar a Canadá

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, propuso ayer que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea (UE), una fórmula inédita para profundizar la relación entre Bruselas y Ottawa. La iniciativa fue anunciada durante el discurso sobre el estado de la Unión, al que asistió el premier canadiense, Mark Carney, quien hoy hablará ante el Parlamento Europeo.

“Me gustaría trabajar con usted en abrir la puerta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, dijo Von der Leyen a Carney. La propuesta recibió una ovación de pie. El estatuto de “miembro asociado” no está definido jurídicamente por los tratados de la UE, por lo que su eventual creación requeriría precisar su alcance.

El acercamiento se produce mientras Canadá y la UE enfrentan tensiones comerciales y estratégicas con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump y la competencia de China. Para Ottawa, la búsqueda de nuevos socios cobró importancia en medio de su guerra comercial con Washington. Para Bruselas, el vínculo busca ampliar alianzas externas.

“ALIANZA POR EL FUTURO”

Von der Leyen propuso pasar de una relación centrada en el comercio a una “alianza por el futuro”. La agenda incluye tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial, ciberseguridad y seguridad económica. También planteó convertir al Ártico en un proyecto conjunto ya.

“Esta alianza no está dirigida en contra de nadie, sino hacia nuestra fortaleza común”, afirmó. La presidenta de la Comisión sostuvo que Canadá y Europa comparten valores y una visión sobre la inteligencia artificial, el cambio climático, el Ártico y la geopolítica. “Las democracias son libres de escoger con quién trabajar”, agregó.

El vínculo económico ya tiene una base importante. El acuerdo comercial entre Canadá y la UE, conocido como CETA, permitió aumentar más de 75% el intercambio de bienes en menos de una década, según Von der Leyen. Ahora Bruselas busca ampliar esa relación hacia sectores estratégicos.

En defensa, Canadá se convirtió este año en el primer país no europeo en participar en el programa SAFE, destinado a respaldar inversiones y compras conjuntas. Ottawa también busca que el Banco Europeo de Inversiones pueda financiar proyectos canadienses vinculados con minerales críticos.

La propuesta abre ahora una discusión sobre qué implicaría en la práctica una eventual membresía asociada. Por el momento, Von der Leyen planteó avanzar hacia una relación más amplia con Canadá.