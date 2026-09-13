Lady Gaga fue mamá por primera vez a los 40 años

La superestrella del pop Lady Gaga tuvo a su primer hijo con su pareja Michael Polansky, reportó la prensa estadounidense.

La artista atravesó toda la gestación alejada de las cámaras y mantuvo el embarazo en secreto de manera reservada hasta el nacimiento, que habría sido el viernes 11.

Los medios Page Six y People dieron la noticia del bebé, pero sin ofrecer detalles como su nombre, sexo o fecha de nacimiento.

La cantante de 40 años, conocida por su éxito “Bad Romance” y cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, comenzó su relación con Polansky en 2020, y en 2024 se comprometió con él.

La artista, a la que sus fans llaman cariñosamente “Madre Monstruo”, había hablado en los últimos años de su deseo de tener un hijo. En abril cerró su más reciente gira mundial, el Mayhem Ball, y su más reciente disco “Mayhem” ganó a principios de año el premio Grammy a mejor álbum pop vocal.

En 2025, durante una entrevista televisiva en The Late Show, afirmó la cantante de manera tajante: “Lo que realmente quiero es ser madre. Ese es mi próximo papel protagónico”.