Las acciones brasileñas vuelven a caer y el real recupera terreno frente al dólar

Los activos financieros de Brasil no lograban consolidar una recuperación este martes, en la segunda rueda bursátil posterior al balotaje presidencial que consagró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo, que había comenzado la jornada en alza, pasó a terreno negativo y cedía 0,4% hacia las 14, hasta los 175.868 puntos. En Wall Street, las acciones de las principales compañías brasileñas mostraban resultados dispares: Petrobras avanzaba 0,1% y Banco Itaú subía 0,5%, mientras que Nu Holdings retrocedía 0,8% y Bradesco caía 0,1%. La minera Vale, una de las firmas menos perjudicadas durante el desplome del lunes, perdía 2,2%.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos brasileños avanzaban 0,2% en promedio y el riesgo país medido por JP Morgan bajaba tres unidades, hasta los 180 puntos básicos.

Por su parte, el dólar retrocedía 1,1% y cotizaba a 5,35 reales. La divisa estadounidense había cerrado el lunes a 5,41 reales, después de registrar una suba diaria del 9% y alcanzar durante la jornada los 5,60 reales, su valor más alto desde enero de 2025.

Los analistas advierten sobre la volatilidad

El asesor financiero de Cocos, Félix Marenco, describió la rueda del lunes como una de las peores jornadas recientes para los mercados brasileños y señaló que algunas operaciones debieron interrumpirse durante 30 minutos ante la magnitud de los movimientos.

Según explicó, el fondo cotizado EWZ, que replica el comportamiento de las principales acciones brasileñas, registró una caída cercana al 20% al cierre de esa jornada.

Marenco advirtió que la volatilidad podría continuar durante los próximos días y repercutir también en los Cedear de empresas brasileñas que cotizan en el mercado argentino.

En paralelo, las firmas de análisis Citigroup y BCA Research redujeron sus recomendaciones sobre los activos de Brasil después del resultado electoral. Ambas señalaron un deterioro en la relación entre riesgo y rendimiento de las acciones, los bonos y la moneda, en un escenario marcado por las dudas de los inversores sobre la evolución de las cuentas públicas y el ritmo de las reformas económicas.

Citi cerró sus posiciones alcistas en el mercado brasileño, incluida su apuesta por la apreciación del real, y abandonó su recomendación de sobreponderar las acciones del país. La entidad advirtió que, aunque los precios podrían caer por debajo de sus valores estimados, el posicionamiento previo de los inversores hacía posible una corrección más pronunciada.

BCA Research, en tanto, redujo su calificación de las acciones brasileñas de neutral a infraponderada. Entre los motivos mencionó mayores riesgos de impago, perspectivas de crecimiento más débiles y presiones inflacionarias asociadas a una moneda depreciada. También rebajó sus recomendaciones sobre los bonos en moneda local y el crédito soberano.

El impacto del resultado electoral

La reacción de los mercados se produjo después de que los activos brasileños registraran fuertes pérdidas el lunes. Según los datos difundidos, el real llegó a depreciarse más de un 11% frente al dólar, mientras que el índice Bovespa sufrió una caída del 13,9%, su mayor retroceso diario desde marzo de 2020.

Los analistas vincularon la reacción con las expectativas de los inversores sobre la política fiscal y las reformas estructurales durante el nuevo mandato de Lula da Silva. Entre las principales preocupaciones mencionaron la posibilidad de una política fiscal más expansiva, un deterioro de la dinámica de la deuda pública y un avance más lento de las medidas destinadas a impulsar el crecimiento.

Las evaluaciones también contemplan las limitaciones políticas que podría enfrentar el Gobierno en un Congreso con una importante presencia de sectores conservadores.

Mientras el real recuperaba parte del terreno perdido y los bonos mostraban leves mejoras, la evolución de las acciones reflejaba que los mercados brasileños todavía no habían logrado estabilizarse tras el resultado electoral.