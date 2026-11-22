Las conversaciones impulsadas por las Naciones Unidas para regular los sistemas de armas autónomas letales, entre ellos drones capaces de atacar sin intervención humana, concluyeron el sábado en Ginebra con un acuerdo para prolongar el debate dos años más.

Los países se comprometieron a elaborar un posible acuerdo para 2028, aunque quedó sin respaldo el pedido de iniciar negociaciones para un tratado jurídicamente vinculante.

Brasil, México, Austria, Bélgica, Irlanda, Nueva Zelanda y Panamá habían propuesto abrir negociaciones para limitar o prohibir el uso de sistemas capaces de matar sin control humano. La iniciativa quedó sin acuerdo en la conferencia de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que reúne a 128 países y toma sus decisiones por consenso.

La alta representante de la ONU para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, pidió empezar cuanto antes a trabajar en una regulación. La organización Stop Killer Robots calificó de «diluido» el mandato aprobado, mientras que activistas señalaron a Rusia y EE UU por bloquear un acuerdo más firme.

El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que estos sistemas pueden actuar de manera impredecible y reiteró su pedido de que las personas conserven el control sobre el uso de la fuerza y las decisiones de vida o muerte.