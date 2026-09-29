León XIV alerta sobre la IA y pide tomarla en serio

El papa León XIV afirmó que las advertencias sobre los riesgos de una inteligencia artificial fuera de control no pueden ser descartadas como “noticias falsas” y reclamó que gobiernos y empresas tecnológicas abran un debate sobre la seguridad de una tecnología que avanza a gran velocidad.

“Este es un problema sobre el que creo que tenemos que sentarnos a hablar”, sostuvo el pontífice durante la conferencia de prensa ofrecida a los periodistas que regresaban de Francia. Consultado sobre qué deberían hacer Estados Unidos y China para evitar riesgos catastróficos vinculados con la IA, pidió no ignorar las advertencias de los especialistas. “No podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y fingir que no va a pasar nada”, señaló León XIV, quien aseguró que no vive la situación con pánico. “Si alguien me preguntara: ‘¿Estoy en modo pánico?’. No, no lo estoy. Duermo por la noche”, dijo. Pero remarcó que las preocupaciones expresadas por expertos en seguridad de IA “deben tomarse en serio”.

El Papa también cuestionó que esas advertencias sean calificadas como “noticias falsas” para obtener beneficios económicos o de otro tipo. Su posición contrasta con la del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha desestimado los temores sobre una IA descontrolada y calificó de “engaño” las advertencias sobre sus posibles consecuencias.

Trump sostiene que Estados Unidos debe mantenerse por delante de China en la competencia tecnológica y ha rechazado los intentos de limitar el desarrollo de la IA. En contraste, varias empresas del sector plantearon la necesidad de reducir el ritmo de avance para que las medidas de seguridad puedan acompañar a sistemas cada vez más capaces. León XIV convirtió la IA en una de sus principales preocupaciones desde el comienzo de su pontificado. Su primera encíclica estuvo dedicada a los desafíos de esta tecnología y a la necesidad de proteger a las personas frente a sus efectos. El Vaticano también impulsó contactos con referentes de Silicon Valley para analizar sus costos sociales y humanos. “Tenemos que seguir invitando a líderes políticos, líderes de la IA, organizaciones sociales y asociaciones” a analizar lo que ya ocurre y lo que puede venir, afirmó. Para León XIV, cerrar los ojos ante los riesgos no es una respuesta responsable.

China también está en el debate. En su encuentro con Trump, Xi Jinping sostuvo que la IA debe permanecer “siempre bajo control humano”.