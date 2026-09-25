León XIV inició una histórica visita a Francia

El papa León XIV llegó hoy a Francia, en el inicio de una visita de cuatro días, en la que abordará los desafíos de la Inteligencia Artificial, la eutanasia y las agresiones sexuales en la Iglesia, informaron el Vaticano y medios internacionales.

Luego de su llegada al Aeropuerto Internacional de París/Orly, el Sumo Pontífice visitaba en el Palacio del Elíseo al Presidente de la República, Emmanuel Macron.

Las campanas de las iglesias de todo el país sonaron durante siete minutos después de que el avión del Papa, cuya abuela paterna nació en Francia, aterrizara en las afueras de la capital.

Sonriente, León XIV fue recibido por el presidente Macron y su esposa Brigitte, vestida de negro, y con honores militares, en lo que constituye la primera visita de un Papa a París desde la realizada por Benedicto XVI en septiembre de 2008.

“Viajo a Francia como a otros lugares del mundo en calidad de discípulo de Jesucristo, deseando proclamar la paz, la paz de Cristo en todo el mundo”, declaró el Papa a bordo del avión.

Por la tarde, León XIV visitaría la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y luego encabezará la celebración de las Vísperas con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y seminaristas en la Catedral de Notre-Dame de París.

En tanto que por la noche, presidirá la Vigilia de Oración con los Jóvenes en el Estadio de Francia en Saint-Denis, cerca de París.

Gesto hacia los periodistas

El papa León XIV dijo hoy a los periodistas que eran bienvenidos a cubrir su viaje a Francia, al responder una pregunta sobre el intento del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impedir que algunos medios ingresen a la Casa Blanca, y reafirmó la importancia de que los periodistas cubran la actividad de las figuras públicas.

Al ser consultado sobre el intento de Trump de impedir el acceso a la prensa, el Sumo Pontífice señaló que la prensa era bienvenida en su avión. "Me alegra mucho que aquí sean todos bienvenidos", manifestó.

Las cadenas CNN, MS NOW y Politico regresaron ayer a la Casa Blanca después de que un juez suspendió temporalmente el veto de Trump, pero el extraordinario enfrentamiento entre el mandatario republicano y la prensa cuya cobertura no le gusta continuó.

En una jornada de gran repercusión debido a la visita del presidente de China, Xi Jinping. a Washington y a la cena de Estado en su honor, ninguna gran cadena estadounidense ofreció una cobertura en vivo, y tanto CNN como MS NOW dijeron que a sus periodistas se les negó el acceso a la llegada del mandatario chino a la cena.