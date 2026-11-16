León XIV ofició una misa a 3.400 metros de altura

El papa León XIV llamó ayer a escuchar el “grito de la tierra” y “de los pobres” frente a la explotación que amenaza a la Amazonía peruana. En un discurso en Pucallpa, denunció la deforestación, la contaminación de los ríos, el abandono estatal de las comunidades indígenas y la violencia contra quienes defienden sus territorios.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, afirmó junto al río Ucayali.

León XIV enumeró las “heridas” causadas por la “deforestación indiscriminada”, la contaminación de las aguas por la minería “irregular” y los derrames de petróleo, que, advirtió, “no son accidentes fortuitos”. También alertó sobre la captación de jóvenes por el narcotráfico. Entre 2001 y 2024, Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques, una superficie equivalente a la de Bélgica.

El pontífice reclamó “justicia” para los defensores ambientales asesinados o desaparecidos. “Incluso defender la propia casa puede costar la vida”, señaló. Y agregó: “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”. Entre 2012 y 2025, al menos 66 personas fueron asesinadas o desaparecieron por proteger el ambiente y los territorios ancestrales.

Tras escuchar a representantes indígenas, denunció la exclusión histórica de esas poblaciones. “Es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”, sostuvo. Cuestionó la “corrupción” y la “arbitrariedad”.

Antes de llegar a la selva, León XIV visitó Cusco, donde ofició una misa a 3.400 metros de altura. En la capital inca, unos 100.000 fieles, según el Vaticano, lo recibieron en Saqsaywaman. Allí destacó el encuentro entre las culturas andina y católica y describió el lugar como “un altar de piedra” que “se eleva hacia el cielo andino”.

El Papa, que vivió casi dos décadas en Perú, llegó a Pucallpa tras visitar Chiclayo, donde fue obispo. La jornada, una de las más exigentes de la gira por Uruguay, Argentina y Perú, concluyó con su regreso a Lima. Hoy cumplirá allí las últimas actividades antes de partir hacia Roma.