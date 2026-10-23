“León XIV se va a encontrar con un país empobrecido”

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina volvió a poner en discusión la situación social del país. El sacerdote Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lanzó una fuerte advertencia sobre el escenario que encontrará el pontífice y cuestionó el discurso del Gobierno nacional acerca de la evolución de la pobreza.

“El Papa se va a encontrar con un país muy empobrecido, por más que el presidente diga lo contrario”, sostuvo el religioso, quien puso en duda que las cifras oficiales reflejen las dificultades que atraviesan miles de familias argentinas.

Molero, sociólogo, magíster en Ciencia Política e investigador del CONICET, vinculó esa situación con los problemas que afectan a las personas con discapacidad, un sector que continúa reclamando respuestas frente a las dificultades para acceder a medicamentos, pensiones y prestaciones esenciales.

El sacerdote consideró que los indicadores económicos no alcanzan para describir las condiciones reales de vida de la población. En ese sentido, señaló que una eventual mejora de los ingresos no necesariamente implica una transformación de las condiciones estructurales de pobreza.

Como ejemplo, mencionó la situación de las familias que viven en barrios vulnerables y siguen expuestas a problemas históricos, como las inundaciones. “La misma gente se sigue inundando cada vez que hay inundaciones”, expresó.

El Papa y la realidad social

Las declaraciones se producen en momentos en que se prepara la llegada de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, en el marco de su gira sudamericana.

Para Molero, la presencia del pontífice permitirá visibilizar una realidad social que, según su mirada, contrasta con el panorama que presenta el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el sacerdote aclaró que su principal preocupación no pasa por la impresión que pueda llevarse el jefe de la Iglesia católica, sino por las dificultades que enfrenta actualmente la población.

“Me interesa lo que vive la gente hoy, no lo que el Papa se va a encontrar”, afirmó.

Sus cuestionamientos estuvieron especialmente dirigidos a la situación de las personas con discapacidad, aunque consideró que los problemas de acceso a derechos básicos forman parte de un escenario social más amplio.