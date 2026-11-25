“Gracias a todos por esta segunda oportunidad. Voy a ser un mejor director ejecutivo”, prometió Jensen Huang al regresar a la sede de Nvidia en Santa Clara, California, un día después de que la junta directiva anunciara su reincorporación. Ante los empleados, pidió disculpas y reconoció sus errores.

“Quiero darles las gracias a todos. Siento muchísimo haberles hecho pasar por todo esto. Cometí errores muy graves y voy a hacer todo lo posible para estar a la altura”, expresó durante una reunión de una hora. Los trabajadores lo recibieron con aplausos y corearon su nombre.

Huang reconoció que había incumplido el código de conducta de Nvidia. “Fui infiel a Lori y lastimé a mis hijos y, por supuesto, los lastimé a todos ustedes”, afirmó, en referencia a su esposa desde hace más de 40 años. También reveló que está en terapia.

El empresario había renunciado el 11 de noviembre, después de que trascendieran sus relaciones extramatrimoniales: una con una empleada de Nvidia y otra con Alice Huang, ejecutiva de una empresa cliente sospechada de mantener vínculos con la inteligencia china.

Alice Huang está bajo sospecha de haber participado en operaciones para eludir las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados hacia China. Nvidia mantiene una investigación interna sobre los posibles riesgos de espionaje. La investigación busca establecer si hubo filtraciones o maniobras para facilitar el acceso de China a tecnología restringida, y determinar si Nvidia conocía esas operaciones. Huang sostuvo que el directorio recibió garantías oficiales de que su regreso no representaba una amenaza para la seguridad nacional por ahora.