El Gobierno del Reino Unido contactó a unos 100.000 exmilitares de su Reserva Estratégica para actualizar sus datos y saber qué nuevas habilidades sumaron, además de evaluar su disponibilidad ante una eventual crisis. La medida responde al deterioro de la seguridad en la región, aunque las autoridades aclararon que no significa que una guerra sea inminente.

Wes Streeting, ministro de Defensa, justificó la convocatoria por las amenazas que enfrentan el Reino Unido y sus aliados. Mencionó la incursión de misiles rusos en el espacio aéreo de Polonia y los incidentes vinculados con Irán cerca de bases de la Real Fuerza Aérea británica (RAF). También denunció operaciones de terrorismo de Estado atribuidas a Moscú en la región. “Quiero que el país esté alerta, no alarmado”, afirmó. Según explicó, la preparación reduce las posibilidades de entrar en un conflicto. Las cartas ofrecen a los reservistas la posibilidad de participar voluntariamente en entrenamientos y ejercicios. La Reserva Estratégica es una segunda línea de defensa: sus integrantes serían movilizados después de las tropas regulares. El sistema de entrenamiento quedó interrumpido tras el final de la Guerra Fría, pero las autoridades llevan siete años intentando recuperarlo.

La guerra en Ucrania aceleró ese proceso al demostrar la importancia de contar con personal capacitado y sumar conocimientos civiles a las operaciones militares. Habilidades en drones, electrónica y comunicaciones pueden resultar decisivas en los conflictos actuales. La convocatoria busca evitar problemas como los de 2003, cuando el Reino Unido participó en la guerra de Irak y Defensa tenía dificultades para identificar qué exmilitares estaban disponibles y qué capacidades podían aportar.

El analista Justin Crump, director ejecutivo de Sibylline, definió la medida como un paso de una estrategia de disuasión y anticipó que podría intensificarse hasta principios de 2027. La iniciativa coincide con un contrato de 8.000 millones de libras para modernizar los submarinos nucleares británicos.