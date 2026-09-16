Los Angeles: se estrelló un helicóptero de un canal de noticias y hay 3 muertos

Un helicóptero se estrelló entre dos edificios anoche en una zona suburbana de Los Ángeles, Estados Unidos, y al menos tres personas murieron, informaron las autoridades locales. Una cuarta persona fue trasladada a un hospital local y aún se desconoce su estado, según indicaron desde el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

El accidente ocurrió alrededor de las 19, hora local, en el barrio de Chatsworth, a unos 40 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles, cerca del lugar donde se había producido la colisión de un autobús con víctimas mortales y al que habían acudido los equipos de emergencia.

Por la emergencia, un total de 56 bomberos acudieron al lugar y extinguieron el fuego, que no se propagó a ninguna estructura. Debido al incendio, cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento resultaron dañados.

La cadena de noticias NBC4 confirmó más tarde que el helicóptero accidentado pertenecía a esa estación. Tras los hechos se abrió una investigación a cargo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación.

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