Los celulares importados ganan terreno en Argentina

El mercado argentino de celulares atraviesa un fuerte cambio de escenario: mientras las compras de equipos importados se dispararon 746,6% interanual en el acumulado del año, la producción local se desplomó y quedó en niveles comparables con los de la pandemia.

El salto de las importaciones se produjo después de la eliminación de los aranceles para los smartphones desde enero. También crecieron las compras puerta a puerta y llegaron marcas que antes tenían una presencia limitada.

El fenómeno modificó el negocio de los teléfonos y golpeó a las fábricas locales. Según un informe de la consultora Analytica, la producción de equipos de informática, televisión y comunicaciones cayó 25,7% mensual en julio. Desde diciembre, el retroceso acumulado llegó al 44,6% y, frente a noviembre de 2023, la baja alcanzó el 60,1%.

El impacto se observa en una de las principales empresas del sector. Mirgor, fabricante de celulares Samsung, informó para el segundo trimestre una caída interanual del 70,2% en la producción de teléfonos y del 58,6% en las ventas. En los televisores, la fabricación se redujo 21,5%.

La situación también afecta a Tierra del Fuego, donde la industria electrónica tiene un peso importante en el empleo. De acuerdo con Analytica, fue la provincia que registró la mayor caída relativa del empleo privado registrado desde noviembre de 2023: 17,9%. El nivel quedó, según el informe, en valores similares a los de abril de 2020.

SE AMPLIÓ LA OFERTA

El crecimiento de los celulares importados es una de las consecuencias más visibles de la apertura comercial. La compra de equipos del exterior amplió la oferta, pero dejó a los fabricantes argentinos ante una competencia mucho más directa.

Fuentes del sector relativizaron, sin embargo, la magnitud del salto registrado en las estadísticas. “La importación de celulares creció en 2026 respecto de 2025, pero no en esos volúmenes”, señalaron. Según explicaron, la eliminación del arancel y la llegada de marcas que antes no estaban disponibles explican buena parte del aumento.

El retroceso de la electrónica ocurre, además, en un contexto industrial adverso. En julio, la producción manufacturera cayó 5% mensual y volvió al nivel más bajo desde junio de 2024. La apertura importadora dejó una postal contundente: más celulares llegan desde el exterior mientras las fábricas locales producen cada vez menos.