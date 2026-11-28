La aparición de algunos de los chips más avanzados de Nvidia en un centro de datos de Shanghái abrió un nuevo capítulo en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China. Se trata de procesadores de arquitectura Blackwell, diseñados para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial de gran escala, cuya exportación al gigante asiático requiere una autorización especial de Washington.

Una investigación de la agencia Bloomberg, basada en documentos financieros presentados ante los reguladores chinos, reveló que al menos dos empresas habrían instalado equipos con estos procesadores en un complejo tecnológico vinculado a Alice Huang, la empresaria con la que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, admitió haber mantenido una relación extramatrimonial.

El hallazgo incrementa la presión sobre el fabricante estadounidense y plantea interrogantes acerca de la eficacia de los mecanismos establecidos por Washington para impedir que China acceda a tecnologías consideradas estratégicas.

Desde hace años, Estados Unidos intenta limitar el acceso de Beijing a los semiconductores de última generación debido a su potencial para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías con aplicaciones tanto civiles como militares.

PRÉSTAMOS MILLONARIOS

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es que los equipos no permanecieron ocultos, sino que fueron utilizados como garantía para obtener préstamos de entidades financieras chinas, algunas de ellas vinculadas al Estado.

La empresa Shanghai Shuoyao presentó un sistema GB300 NVL72 de Nvidia como respaldo para conseguir un crédito de 96 millones de yuanes, equivalentes a unos 14 millones de dólares, del Banco de Innovación de Shanghái.

El equipo integra 72 procesadores Blackwell Ultra en una estructura de aproximadamente dos metros de altura que puede superar los 1.500 kilos de peso.

Por su parte, Shanghai Kezhan, controlada por una sociedad con sede en Tokio, declaró un sistema GB200 para acceder a un préstamo de 90 millones de yuanes a finales de 2025. En este caso, el financiamiento fue otorgado por una compañía de arrendamiento financiero perteneciente a un organismo gubernamental de Shanghái.

Los documentos sugieren que algunas instituciones financieras chinas conocían la presencia de tecnología estadounidense sujeta a restricciones y estaban dispuestas a aceptarla como respaldo de operaciones comerciales millonarias.

La documentación analizada, además, únicamente comprende los equipos utilizados como garantía, por lo que no permite establecer la dimensión real de la infraestructura tecnológica instalada en el complejo.

UN ESCÁNDALO QUE SALPICA A NVIDIA

Los servidores fueron localizados en el denominado Proyecto del Delta del Río Yangtsé, un gigantesco complejo tecnológico que, según medios chinos, fue diseñado para albergar hasta 800.000 servidores.

El proyecto está presidido por Kang Wei, socio comercial de Alice Huang, quien fundó en 2023 la compañía tecnológica Megaspeed, con sede en Singapur, y permaneció al frente de ella hasta 2025.

Durante ese período, la firma obtuvo el respaldo comercial de Nvidia y llegó a convertirse, según Bloomberg, en su mayor cliente del sudeste asiático.

Funcionarios estadounidenses vincularon a la empresaria con los servicios de inteligencia de China, una acusación que Beijing rechaza. Las sospechas adquirieron mayor dimensión pública después de que Jensen Huang reconociera su relación extramatrimonial con ella, renunciara a la conducción de Nvidia y posteriormente fuera reincorporado como director ejecutivo.

La administración de Donald Trump incluyó recientemente a Megaspeed en su lista negra comercial, argumentando que existía un riesgo significativo de que la empresa estuviera involucrada en el desvío de semiconductores hacia China.

Sin embargo, Bloomberg aclaró que hasta el momento no existen pruebas de que Megaspeed haya enviado directamente los equipos al centro de datos de Shanghái. La compañía, por su parte, negó haber cometido irregularidades.

LA INCÓGNITA DEL CONTRABANDO

Cómo llegaron los procesadores Blackwell a territorio chino continúa siendo una incógnita.

Bloomberg identificó a la compañía taiwanesa Gigabyte como fabricante de uno de los equipos. La empresa aseguró que cumple con las regulaciones vigentes, aunque evitó revelar la identidad del comprador. Nvidia, en tanto, no respondió a las consultas de la agencia.

En 2025, el propio Jensen Huang había relativizado la posibilidad de que estos sistemas ingresaran de contrabando a China, al argumentar que sus dimensiones y peso dificultaban considerablemente su traslado clandestino.

Algunos funcionarios estadounidenses estiman, sin embargo, que el comercio irregular de procesadores avanzados podría alcanzar los miles de millones de dólares.

El episodio vuelve a poner de manifiesto las dificultades que enfrenta Washington para controlar la circulación internacional de una tecnología que se convirtió en uno de los activos más codiciados de la economía global.

En plena carrera por el liderazgo mundial de la inteligencia artificial, los semiconductores representan mucho más que un negocio multimillonario: son una herramienta de poder económico, científico y geopolítico. Y su presencia en Shanghái constituye un nuevo desafío para la estrategia estadounidense destinada a contener el avance tecnológico de China.