Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

Los elefantes tienen su propia “charla”

Por Redacción

Los elefantes tienen una manera muy particular de “conversar”: muchas veces lo hacen en grupo y con sonidos tan graves que las personas ni siquiera pueden escucharlos. Un estudio halló que cerca del 60% de esas voces forman verdaderos “coros” que contienen información sobre lo que sienten y hacen los animales. La investigación, realizada en el parque nacional de Amboseli, en Kenia, analizó 902 grabaciones de 84 elefantes pertenecientes a 39 familias. Los científicos identificaron sonidos asociados a distintas situaciones: llamarse cuando están separados, invitar al grupo a moverse, saludarse, reencontrarse, descansar o alimentarse. Las madres también tienen sonidos especiales para comunicarse con sus crías. Uno de los hallazgos más curiosos fue que, en algunas de estas “conversaciones”, los elefantes van haciendo sus voces cada vez más parecidas. Esto podría ayudarlos a coordinarse y decidir qué hacer después. Según los investigadores, el fenómeno también revela una capacidad de aprendizaje: los elefantes no solo emiten sonidos, sino que parecen modificar sus voces al escuchar a otros. Aunque no pudieron comprobar cómo reaccionan los animales al oír estas grabaciones, el estudio da nuevas pistas sobre cómo se organizan, aprenden y se vinculan.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?