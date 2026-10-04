Los perros saben cuando estamos tristes o felices

Si alguna vez sentiste que tu perro sabe exactamente qué te pasa, la ciencia acaba de darle algo de razón a esa sospecha. Un estudio de la Universidad de Viena encontró evidencias de que estos animales pueden distinguir emociones en los rostros humanos. Los investigadores analizaron con aprendizaje automático la actividad cerebral de 12 perros border collie mientras observaban fotos de personas con expresiones felices, enojadas, asustadas o tristes. El resultado fue llamativo: regiones cerebrales vinculadas con funciones cognitivas y el procesamiento de recompensas, como la corteza temporal y el núcleo caudado, se activaron especialmente ante rostros felices de personas desconocidas. Pero hubo más. Al analizar todo el cerebro, los científicos hallaron patrones distintos según la emoción. Los perros podían diferenciar incluso expresiones negativas como miedo, ira y tristeza. El equipo considera que es la primera evidencia directa de que los perros pueden separar distintas expresiones faciales humanas negativas, especialmente las relacionadas con el miedo.

Así que la próxima vez que tu perro te mire fijamente cuando estás de mal humor, quizá no esté esperando solamente una galletita. Tal vez realmente esté intentando entender qué te pasa.