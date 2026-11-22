Una prenda muy particular se convirtió en una nueva aliada para los pingüinos heridos en Chile: chalecos rojos tejidos con hilos de cobre y zinc que buscan ayudarlos a recuperarse y evitar que se lastimen mientras cicatrizan. La iniciativa nació entre veterinarios e investigadores que decidieron probar con los pingüinos de Humboldt una técnica que ya había dado buenos resultados en perros y gatos. En el Zoológico de Buin, cerca de Santiago, tomaron las medidas de las aves para confeccionar los primeros chalecos. La prenda cumple una doble función: impide que los pingüinos lleguen con el pico hasta sus heridas y se arranquen los puntos, mientras el cobre y el zinc de la tela ayudan a combatir bacterias y hongos. El zinc, además, favorece la recuperación de los tejidos. Los primeros resultados entusiasman a los veterinarios. “De un día para otro, las heridas mejoraban con el chaleco”, contó Tomás Pino, especialista en rehabilitación de fauna marina. El experimento llega en un momento delicado para estos animales. Un estudio realizado en 2024 y 2025 detectó una caída del 63% en los nidos activos de las principales colonias chilenas respecto de tres años antes. Los pingüinos enfrentan redes de pesca, contaminación, enfermedades y falta de alimento. Además, El Niño calienta las aguas del Pacífico y dificulta que encuentren los peces que necesitan. Los curiosos chalecos buscan convertirse así en una pequeña ayuda para una especie cada vez más vulnerable.

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