Lula acusó a Meta de interferir en las elecciones

La campaña del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este sábado a Meta de interferir en el proceso electoral mediante supuestos bloqueos a sus contenidos en redes sociales. La compañía estadounidense rechazó la denuncia, calificó las afirmaciones de “falsas” y aseguró que los problemas técnicos mencionados no afectaron exclusivamente al mandatario.

La controversia se produjo antes del balotaje del 25 de octubre, en el que Lula buscará un cuarto mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien quedó en primer lugar en la primera vuelta.

En un comunicado, el equipo de Lula enumeró una serie de episodios que, según sostuvo, perjudicaron la difusión de sus contenidos en las plataformas de Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp.

La campaña aseguró que, durante los últimos días, el perfil del presidente no pudo promocionar publicaciones en Instagram. También señaló que un contenido de su cuenta oficial sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones que, según la denuncia, afectó su alcance.

Además, sostuvo que antes de la primera vuelta, celebrada el domingo pasado, las cuentas de Lula y de otros dirigentes de izquierda desaparecieron repentinamente del buscador de Instagram.

El equipo del mandatario afirmó que la sucesión de inconvenientes y la falta de explicaciones de la empresa despiertan sospechas sobre un posible intento de beneficiar a Flávio Bolsonaro. Por esos hechos, presentó una denuncia ante el tribunal electoral.

La oficina de Meta en Brasil negó los señalamientos. En una respuesta enviada por correo electrónico, sostuvo que “las alegaciones son simplemente falsas y no encuentran respaldo en los hechos”.

La empresa indicó que muchos de los problemas técnicos mencionados también afectaron a usuarios fuera de Brasil y a otras cuentas. Asimismo, afirmó que cumple con las normas electorales y que está comprometida con garantizar igualdad de condiciones en el uso de sus plataformas.

El cruce se suma a las denuncias de Lula sobre presuntos intentos de su par estadounidense, Donald Trump, de influir en las elecciones para favorecer a Bolsonaro. En ese contexto, el gobierno brasileño evalúa si las grandes empresas tecnológicas podrían actuar como un canal para esa intervención.

Éden Valadares, secretario de comunicación del partido de Lula, reconoció que no cuentan con pruebas de un vínculo “concreto y formal”.

Sin embargo, recordó que Trump había mencionado los intereses de las grandes tecnológicas cuando, según sostuvo, intentó interferir en decisiones de la Corte Suprema brasileña. Valadares interpretó esas referencias como un indicio de intereses compartidos.

Tras la primera vuelta, Lula reforzó su estrategia en las redes sociales y comenzó a publicar videos en formato selfie, pese a que no utiliza teléfono celular.