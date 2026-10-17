Lula apuntó contra la motosierra de Milei y la usó para atacar a Bolsonaro

La motosierra de Javier Milei se convirtió en protagonista de la campaña presidencial de Brasil. A nueve días del balotaje del 25 de octubre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó una dura ofensiva contra su rival, Flávio Bolsonaro, y utilizó las políticas de ajuste del Gobierno argentino como ejemplo de las consecuencias que, según advirtió, podría enfrentar la sociedad brasileña si la derecha llega al poder.

A través de sus redes sociales, Lula difundió un video de campaña que cuestiona el programa económico de Milei y busca vincularlo con las propuestas de Bolsonaro, quien se impuso en la primera vuelta electoral del 4 de octubre y aparece como favorito para la segunda.

“La motosierra de Milei, en la Argentina, ya ha sumido a casi la mitad de los argentinos en la miseria. No es un ejemplo para Brasil. Cuando Flávio Bolsonaro habla de recortes, de tijeretazo, el gasto que quiere cortar es usted”, expresó el mandatario brasileño en una publicación en X.

El mensaje forma parte de una estrategia destinada a advertir sobre los posibles efectos sociales de una política de reducción del gasto público y a presentar al modelo económico argentino como un escenario que Brasil debería evitar.

La motosierra argentina, en el centro de la campaña

La pieza audiovisual difundida por el equipo de Lula incluye fuertes cuestionamientos a la situación social argentina y utiliza declaraciones de integrantes del equipo económico de Bolsonaro para establecer una comparación entre ambos proyectos políticos.

“Milei es un ejemplo para Bolsonaro. En la Argentina tienen que comer carne de burro para sobrevivir. ¿Es un excelente ejemplo?”, plantea la voz en off del video, que recurre a afirmaciones sobre la pobreza y las condiciones de vida en Argentina como parte de su mensaje electoral.

También incorpora fragmentos de declaraciones de Daniella Marques, coordinadora económica de la campaña de Bolsonaro, quien había señalado que Milei representa “un excelente ejemplo” para Brasil.

Marques había explicado que el programa económico de su candidato no contempla recortes en los programas sociales, sino un ajuste fiscal basado en una mayor eficiencia del Estado y en la reducción de privilegios.

Sin embargo, el equipo de Lula utilizó esas declaraciones para cuestionar la orientación económica de su adversario.

“¿La clase media está viviendo en la calle, es un excelente ejemplo? ¿Los recortes en jubilaciones y empleo son un excelente ejemplo? Nadie en Brasil quiere este pésimo ejemplo”, sostiene el video.

Las afirmaciones sobre la pobreza, el consumo de carne de burro y la situación de la clase media forman parte del discurso de campaña del oficialismo brasileño y no están acompañadas, en la publicación citada, por estadísticas que permitan corroborar esos señalamientos.

Milei y Bolsonaro, una alianza que profundiza la distancia con Lula

La utilización de la motosierra como argumento electoral también refleja el enfrentamiento político entre los gobiernos de Argentina y Brasil, cuyas relaciones atraviesan un período de fuerte deterioro.

Milei manifestó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro antes de la primera vuelta y lanzó duras críticas contra Lula, en el marco de su acercamiento a dirigentes de derecha de la región.

Tras conocerse los resultados del 4 de octubre, el Presidente argentino celebró el triunfo del senador brasileño y expresó su deseo de trabajar conjuntamente en caso de que llegue al Palacio del Planalto.

“Felicitaciones, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, escribió Milei.

En ese mismo mensaje, destacó las posibilidades de fortalecer los vínculos comerciales, culturales y políticos entre ambos países y cerró con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.

El Gobierno argentino apuesta a que una eventual victoria de Bolsonaro consolide el avance de administraciones de derecha en América, en sintonía con el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump.

Mientras tanto, la relación diplomática entre Buenos Aires y Brasilia se mantiene reducida al nivel de encargados de negocios, aunque continúan los contactos institucionales entre ambos países, socios estratégicos dentro del Mercosur.

La estrategia de Lula para revertir el resultado

Después de quedar en segundo lugar en la primera vuelta, Lula intensificó su campaña con el objetivo de recuperar terreno frente a Bolsonaro y movilizar especialmente a quienes no participaron de la votación inicial.

Durante un acto realizado el domingo pasado en San Pablo, el mandatario pidió a sus seguidores que buscaran convencer a los abstencionistas de concurrir a las urnas el próximo 25 de octubre.

Además, anunció nuevas medidas destinadas a los microemprendedores, entre ellas la condonación de deudas tributarias y la posibilidad de acceder a un pago de hasta 5.000 reales mediante Pix durante 2027.

También prometió implementar un programa de apoyo para estudiantes universitarios si consigue un nuevo mandato.

La ofensiva contra la motosierra de Milei se incorpora así a una campaña que busca movilizar al electorado mediante la confrontación entre dos modelos económicos y políticos.

Bolsonaro amplía sus alianzas

Por su parte, Flávio Bolsonaro concentró sus esfuerzos en ampliar su base de apoyos políticos y consolidar su ventaja de cara a la segunda vuelta.

El candidato del Partido Liberal cuenta con el respaldo de Republicanos, Podemos, União Brasil, Progressistas y Novo. A esos apoyos se sumaron 16 directorios regionales del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), mientras que otros diez se pronunciaron a favor de Lula.

En materia económica y social, Bolsonaro busca contrarrestar las críticas del oficialismo con la promesa de mantener los programas de asistencia vigentes.

También propuso crear un Ministerio de la Prosperidad, destinado a promover la capacitación laboral y el emprendedurismo.

Con la elección cada vez más cerca, la disputa brasileña incorporó de lleno la experiencia argentina al debate. Mientras Bolsonaro encuentra en Milei un referente para su propuesta de transformación económica, Lula utiliza la motosierra como símbolo de los riesgos que, según su campaña, implicaría una política de ajuste para los trabajadores, los jubilados y los sectores más vulnerables de Brasil.