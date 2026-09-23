Lula: “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su país “no cabe en el patio trasero de nadie” y aseguró que seguirá siendo una nación soberana, en un discurso en el que rechazó las presiones e injerencias externas y defendió un multilateralismo renovado.

Durante la apertura del debate general de la 81ª sesión de la ONU, Lula vinculó su mensaje con las elecciones brasileñas del 4 de octubre, cuando millones de ciudadanos elegirán presidente, gobernadores y representantes del Legislativo. El mandatario sostuvo que el proceso debe desarrollarse sin interferencias externas y reivindicó el derecho de los brasileños a decidir su futuro.

“Bajo la atenta mirada de una ciudadanía plural y de una prensa libre, no permitiremos que los enemigos de la democracia, internos y externos, atenten contra la voluntad popular”, afirmó. Y agregó: “La democracia brasileña pertenece a los brasileños. Brasil continuará siendo un país soberano. Nadie, nadie nos apartará de este camino”.

CRÍTICA A LOS ARANCELES

Lula también cuestionó las presiones relacionadas con Pix, el sistema brasileño de pagos instantáneos, y criticó el uso de los aranceles comerciales como herramientas de coerción. En ese sentido, pidió fortalecer la cooperación internacional y construir relaciones basadas en una agenda positiva que contribuya al desarrollo. “En América Latina y el Caribe, la proximidad geográfica con la mayor potencia militar del mundo es ineludible”, señaló el presidente.

El mandatario también reclamó una mayor regulación de las plataformas tecnológicas y defendió políticas orientadas a reducir la desigualdad, ampliar la protección social y promover el desarrollo sostenible.

En materia de seguridad, Lula planteó una estrategia de cooperación internacional contra el crimen organizado. Afirmó que Brasil no necesita “portaaviones vigilando nuestras aguas”, sino colaboración para impedir el flujo de armas y dinero que sostiene a las organizaciones criminales.