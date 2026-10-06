Lula busca cambios para quedarse con el balotaje

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó segundo en la primera vuelta de las elecciones de Brasil y ahora prepara cambios en su estrategia para intentar revertir el resultado en el balotaje del 25 de octubre. Lula obtuvo el 45% de los votos, mientras que el senador Flávio Bolsonaro alcanzó el 47%, en una elección marcada por la estrecha diferencia entre ambos.

Con este escenario, la campaña de Lula revisará su mensaje, analizará la participación por regiones y redistribuirá recursos hacia los estados donde la disputa pueda definirse por pocos votos. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, confirmó que Lula se reunirá en Brasilia con los responsables de campaña para definir los ajustes.

A LA CAZA DE VOTOS

Uno de los principales objetivos será ampliar el diálogo con sectores que no acompañaron al oficialismo en la primera vuelta. Lula deberá atraer a los votantes de los otros candidatos y recuperar a quienes en elecciones anteriores habían optado por él, pero esta vez eligieron otras opciones.

La campaña también buscará darle mayor importancia a los debates televisivos. A diferencia de la primera vuelta, los enfrentamientos cara a cara tendrán ahora un papel central. Lula intentará utilizarlos para reforzar sus propuestas, contrastar proyectos y convencer a los electores que todavía no definieron su voto. “Ahora es mano a mano”, resumió Silva, quien anticipó que el oficialismo buscará dialogar con todas las fuerzas democráticas. La estrategia apunta a movilizar especialmente a quienes no están convencidos de votar por Lula, pero podrían respaldarlo en la segunda vuelta.

El resultado representa un reto para el presidente, que va por a un cuarto mandato no consecutivo. Lula enfrenta un escenario marcado por el desgaste de los oficialismos y el avance de la derecha. En las próximas tres semanas, deberá ajustar el tono de su campaña, ampliar alianzas y concentrarse en los votantes indecisos.