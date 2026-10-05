Lula da Silva reconoció que esperaba ganar en primera vuelta: "Fue un resultado inesperado"

Tras confirmarse el escenario de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva rompió el silencio y admitió su sorpresa por las cifras del escrutinio. Con los resultados consolidados, Jair Bolsonaro se impuso en la primera contienda con el 47% de los sufragios, mientras que el actual jefe de Estado quedó en el segundo lugar con el 45%, lo que estira la definición hacia un balotaje programado para el próximo 25 de octubre.

“El resultado a veces es inesperado; confieso que estaba convencido de que ganaría en primera vuelta”, expresó el mandatario pasadas las 21.30 horas, durante un acto desarrollado en el Hotel Renaissance, ubicado en el barrio Jardins de la ciudad de San Pablo.

A pesar de no haber logrado el triunfo directo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) destacó el valor del proceso electoral. “Acabamos de vivir una elección de la democracia en Brasil. Debemos agradecer a los millones de brasileños que acudieron a las urnas para votar por diputados, senadores, gobernadores y presidente”, remarcó frente a sus seguidores.

Ya con la mira puesta en la contienda definitiva, Lula anticipó que “mañana empezamos la segunda campaña” y no dudó en polarizar con su contrincante, asegurando que un eventual triunfo de Bolsonaro “representa la incertidumbre en el país”.

En contraste, aprovechó la oportunidad para trazar los ejes de su propuesta de cara a las próximas semanas: “Nosotros podemos dar un salto en Brasil y el tiempo para hacerlo es de todos nosotros. Podrá ser por medio de la educación, vamos a fortalecer el trabajo y la industria del país para recuperar el polo industrial de Brasil, que debe ser autosuficiente”.

El clima en el búnker y las figuras que lo acompañaron

De acuerdo a la información publicada por el medio local O Globo, el mandatario estuvo flanqueado por su núcleo político más cercano. En el escenario lo acompañaron el vicepresidente Geraldo Alckmin; la expresidenta Dilma Rousseff; los ministros Alexandre Padilha (Salud) y Márcio Elias Rosa (Desarrollo, Industria y Comercio); y el titular del BNDES, Aloizio Mercadante.

El ambiente dentro del hotel paulista atravesó momentos de profunda variación durante el conteo de los votos. Según trascendió, inicialmente se vivió un clima de fuerte tensión cuando los primeros datos oficiales arrojaban una ventaja de 10 puntos en favor de Bolsonaro. Sin embargo, el panorama se tranquilizó con el avance del escrutinio sobre los estados del noreste —histórico bastión del PT—, lo que permitió achicar la diferencia hasta consolidar la brecha final de apenas dos puntos.