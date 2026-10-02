Lula, en una reñida puja electoral con Bolsonaro

A cuatro días de las elecciones presidenciales de Brasil, las encuestas muestran una disputa cada vez más cerrada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El relevamiento más reciente, de Meio/Ideia, divulgado el 30 de septiembre, ubica al presidente con 39,4% de las intenciones de voto y al senador con 38,4%, una diferencia de apenas un punto y dentro del margen de error de 2,2 puntos.

La encuesta consultó a 2.000 electores entre el 25 y el 28 de septiembre. Detrás de los dos principales candidatos aparecen Augusto Cury, con 6,7%; Renan Santos, con 4,5%; Ronaldo Caiado, con 4,4%, y Romeu Zema, con 3,5%. El resultado coloca a Lula y Flávio en un empate técnico en el primer turno.

El escenario contrasta con el registrado por Quaest el 28 de septiembre, que otorgó 39% a Lula y 34% a Flávio Bolsonaro, con un margen de error de dos puntos. La diferencia de cinco puntos había ampliado la registrada en la medición anterior de la consultora, cuando el presidente tenía 37% y el senador, 33%.

Otro relevamiento reciente, el de Datafolha publicado el 28 de septiembre, mostró 40% para Lula y 36% para Flávio. El estudio consultó a 2.002 electores de 125 municipios y tuvo un margen de error de dos puntos. La distancia de cuatro puntos quedó en el límite de ese margen. También el estudio Indexa/Broadcast, divulgado el 30 de septiembre, registró 39% para Lula y 34% para Flávio en el primer turno. En una simulación de segunda vuelta, sin embargo, la distancia se redujo a un punto: 43% para el presidente y 42% para el senador, dentro del margen de error.

EL BALOTAJE, LO MÁS PROBABLE

El dato de Meio/Ideia refuerza esa incertidumbre. En un eventual balotaje, Lula obtiene 48,5% y Flávio 48%, por lo que ambos quedan técnicamente empatados.

En consecuencia, ninguno de los dos principales candidatos reúne por ahora los votos suficientes para ganar en primera vuelta. Brasil elegirá presidente este domingo 4 de octubre y, si ningún postulante alcanza la mayoría requerida, los dos más votados volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

La elección presenta una fuerte concentración de las preferencias en los dos principales candidatos, mientras los restantes postulantes se mantienen a varios puntos de distancia. Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar y, además de presidente y vicepresidente, elegirán gobernadores en 26 estados y renovarán la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

A pocos días de la votación, las encuestas coinciden en un punto central: Lula aparece por delante o prácticamente igualado con Flávio Bolsonaro según el instituto, pero ninguna medición reciente muestra una ventaja suficiente para evitar, en principio, una segunda vuelta.