Lula jugó fuerte contra las apuestas deportivas

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió las apuestas deportivas en línea en Brasil, a días (el próximo domingo) de las elecciones en las que busca otro mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, con quien está muy igualado en las encuestas.

Las apuestas o “bets” son una de las principales fuentes de financiamiento del poderoso fútbol brasileño, pero también una causa del endeudamiento récord de las familias, según el gobierno. Una mayoría de los electores las rechaza y el presidente Lula las ha calificado de “enfermedad”.

Sin embargo, varios clubes de fútbol, incluido el vigente campeón Flamengo, han advertido contra la iniciativa por el impacto en sus finanzas. Es una “medida necesaria, dura y drástica. Esto es como el cáncer: o extirpamos el tumor o nos matará“, dijo Lula en un acto en San Pablo.

El ministro de Economía, Dario Durigan, explicó que con la medida “no habrá ningún sitio, ninguna aplicación ni ningún patrocinio legal de apuestas” en el gigante sudamericano.

Cuestión de salud

Durigan dijo que el gobierno ya intentó regular el sector, pero opta por la prohibición ante un problema de salud pública, con más de 60.000 millones de reales (11.000 millones de dólares) que pasan de las familias a las casas de apuestas. “Esto causa angustia y vergüenza. Hay gente que incluso se ha quitado la vida por ello”, dijo.

Ocho de cada diez familias brasileñas afrontan algún tipo de deuda, según datos de la Confederación Nacional del Comercio.

La prohibición es temporal y necesitará aprobación del Congreso en un plazo de cuatro meses para convertirse en ley definitiva.

El mercado de las apuestas en Brasil ha experimentado un auge desde que el propio Lula estableció un marco regulatorio en 2023. En el país del fútbol, más de la mitad de clubes de primera división tienen a una casa de apuestas como patrocinador principal.

“No se puede crear una norma, conseguir que las empresas e instituciones se comprometan basándose en ella y, de la noche a la mañana, cambiar todo el marco regulatorio”, se quejó el viernes el Flamengo antes de la publicación de la medida.

El ministro Durigan afirmó a periodistas que el gobierno establecerá “un diálogo” con los clubes para “entender el real impacto” de la medida en el fútbol.

Brasil tiene la liga más poderosa de América y sus representantes han ganado las últimas siete Copas Libertadores, la principal competición de clubes del continente.

Según expertos, los equipos brasileños se han fortalecido en buena medida gracias a los patrocinios directos e indirectos de las casas de apuestas, que suelen ser mayores que los otorgados por sponsors tradicionales.

Caballo de batalla electoral

Las estrellas brasileñas Neymar y Vinícius Junior están entre los rostros más representativos en la publicidad del negocio.

Su postura contrasta con la del astro francés Kylian Mbappé, que se niega a asociarse con empresas de apuestas por el daño que causa a las personas.

Además, la casa de apuestas Betano es patrocinante del Brasileirão y de la Copa de Brasil.

La Confederación Brasileña de Fútbol recibe unos 14 millones de dólares anuales por la aparición de la marca en el nombre de las competiciones.

Lula hizo de la prohibición de las “bets” su caballo de batalla electoral en estos últimos días.

El mandatario está muy igualado para la primera vuelta del 4 de octubre con su principal rival, el candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula “es un oportunista”, “ahora, en vísperas de la elección, viene con politiquería”, criticó Flávio Bolsonaro.

El candidato conservador se ha manifestado contra la prohibición de las apuestas deportivas, pero afirma que vetará los casinos virtuales de llegar a la presidencia.