Lula propone condonar deudas para sumar votos

A once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció un paquete de medidas destinado a aliviar el endeudamiento de microempresarios y pequeños negocios. Entre las iniciativas figura un proyecto de ley para condonar obligaciones pendientes con el Estado federal que, según las estimaciones oficiales, podría beneficiar a 3,6 millones de personas.

Lula presentó las medidas este martes durante un acto en el Palacio de Planalto, informó el sitio de noticias G1. El anuncio se produjo en el tramo final de la campaña hacia el balotaje del 25 de octubre, en el que el presidente buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro.

El ministro de Emprendimiento, Microempresas y Pequeñas Empresas, Paulo Henrique Pereira, explicó que el paquete incluye cinco medidas dirigidas a los microempresarios individuales (MEI), una categoría simplificada para trabajadores autónomos, y a empresas adheridas al régimen tributario Simples Nacional.

La propuesta de mayor alcance contempla la condonación de las deudas que los MEI mantienen con el Gobierno federal. El monto estimado asciende a 12.600 millones de reales, equivalentes a unos 2.520 millones de dólares.

El beneficio podría comenzar a aplicarse en 2027, siempre que el Congreso apruebe el proyecto. Por lo tanto, el anuncio no implica la eliminación inmediata de esas obligaciones.

RENEGOCIACIÓN CON BANCOS

El Gobierno también anunció una nueva versión del programa Desenrola, denominada Desenrola 3.0, destinada a facilitar la renegociación de deudas de microempresarios individuales con bancos privados. Pereira sostuvo que el endeudamiento de este sector aumentó significativamente después de la pandemia y que las herramientas aplicadas en los últimos años no alcanzaron para resolver el problema. Con el nuevo paquete, el Ejecutivo busca combinar el alivio de las obligaciones públicas con mecanismos para reorganizar los compromisos financieros privados.

Las medidas abarcan a trabajadores por cuenta propia registrados como MEI como a pequeños negocios comprendidos en Simples Nacional, un sistema que unifica el pago de tributos para empresas que cumplen determinados requisitos de facturación.