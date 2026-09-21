Lula y Bolsonaro disputan una elección cabeza a cabeza en Brasil

Brasil entra en la recta final hacia las elecciones del 4 de octubre con una disputa estrecha entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Las encuestas de septiembre muestran diferencias según el instituto, pero coinciden en un escenario ajustado ante un eventual balotaje.

El último sondeo de Datafolha, divulgado el 17 de septiembre, ubica a Lula con 39% de intención de voto en primera vuelta y a Flávio con 36%. En una eventual segunda vuelta, Lula obtiene 46% y Flávio 44%, diferencia considerada un empate técnico.

AtlasIntel/Bloomberg registra 44,1% para Lula y 41,7% para Flávio en primera vuelta. En el balotaje, Flávio pasa al frente con 47,2% contra 46,8%. Quaest da 36% y 31% en la primera ronda, y 42% contra 40% en un eventual segundo turno. BTG/Nexus marca 42% para Lula y 37% para Flávio en primera vuelta, y 47% contra 46% en el balotaje.

El agregador de UOL calcula 38,8% para Lula y 34,2% para Flávio en primera vuelta. Para el segundo turno, la distancia se reduce a 0,6 punto: 44,8% contra 44,2%.

El calendario oficial fija la primera votación para el 4 de octubre y un eventual balotaje para el 25. Con dos semanas de campaña por delante, las mediciones muestran a Lula por delante en primera vuelta, mientras las simulaciones entre ambos exhiben diferencias reducidas y, en varios casos, dentro del margen de error. La campaña ya está entrando en su cierre.