Lula y Bolsonaro se enfrentan en un debate a una semana del balotaje en Brasil

Tras una jornada de movilizaciones de la derecha y la izquierda, incluidos actos en el mar, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo en su primer cara a cara, a una semana de un balotaje en un Brasil muy polarizado.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, venció la primera vuelta del 4 de octubre con 47% de los votos, frente a 45% del izquierdista Lula.

El debate, en los estudios de TV Band en Sao Paulo, será un momento clave de la campaña, tras la negativa de Lula a encontrarse con su rival antes de la primera vuelta.

Ataviados con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, decenas de miles de derechistas se reunieron antes del cara a cara para un acto encabezado por Flávio Bolsonaro en la avenida Paulista de Sao Paulo.

"Solo faltan siete días para que Brasil se deshaga del PT", prometió el candidato a la multitud, en alusión al Partido de los Trabajadores de Lula.

Los cruces con chicanas sobre Milei

El candidato opositor dio inicio al debate con una provocación hacia Luiz Inácio Lula da Silva. El hijo del expresidente ingresó al escenario y saludó a su contrincante sin hacer referencia a su cargo de mandatario. "Buenas noches, candidato, es un honor estar aquí con usted", expresó frente a las cámaras.

El primero en tomar la palabra fue el referente de la derecha, quien abordó la problemática de la inseguridad. Como propuesta, planteó que los líderes de bandas criminales cumplan hasta 30 años de cárcel. A su vez, prometió declarar la guerra al narcoterrorismo para recuperar cada territorio dominado por la delincuencia. En esa línea, propuso clasificar al Primer Comando Capital, al Comando Rojo y a las milicias como organizaciones narcoterroristas, una medida similar a la adoptada por Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, evitó responder sobre sus proyectos para reducir la edad de imputabilidad penal y se limitó a prometer nuevas plazas en las prisiones.

Por su parte, Lula se presentó con su clásica corbata con los colores de la bandera nacional. En materia de seguridad, el jefe de Estado destacó el accionar de su administración frente al crimen organizado y aclaró que las penas de prisión aumentaron bajo su mandato.

Desde el comienzo del encuentro, ambos dirigentes mantuvieron fuertes cruces por investigaciones judiciales contra sus familiares. Lula recordó la condena a cuatro años de cárcel contra Eduardo Bolsonaro y acusó a la oposición de tramar contra Brasil desde Estados Unidos. Como respuesta, su rival mencionó las denuncias por presunto tráfico de influencias contra el hijo del actual presidente. En medio de las acusaciones, el postulante opositor exhibió la palma de su mano con la palabra "corrupto" y las siglas del Partido de los Trabajadores, una burla idéntica a la utilizada por Jair Bolsonaro en 2022.

El actual mandatario contraatacó con preguntas sobre el destino de 134 millones de reales del caso Vorcaro. Esta cifra alude a un escándalo por el cual el candidato derechista enfrenta acusaciones tras recibir fondos del Banco Master para financiar una película biográfica de su padre. El caso cobró notoriedad luego del arresto del dueño de la entidad financiera por liderar una estafa piramidal.

La tensión sumó un nuevo capítulo por el asesinato de la niña Ana Clara Machado en 2021. Lula responsabilizó a su rival por defender al policía implicado en el crimen. En ese contexto, el opositor cuestionó el amplio apoyo carcelario hacia el líder del PT, quien retrucó con ironía y afirmó su deseo de obtener el voto de todos los presos, incluido el de Jair Bolsonaro.

En el bloque económico, el presidente acusó a su contrincante de no tener experiencia laboral y destacó la reducción de la inflación al 13 por ciento durante su gestión. Luego, apuntó a la afinidad del candidato de derecha con el presidente argentino Javier Milei y le preguntó de forma irónica si ya le había pedido prestada la motosierra. En contrapartida, Bolsonaro lo tildó de aliado del nicaragüense Daniel Ortega y culpó a la izquierda por la miseria del país.

El debate también abarcó la reciente aprobación legislativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Ante la consulta de Lula sobre una posible modificación de la normativa, su rival descartó esa idea por completo y garantizó la prosperidad de los trabajadores.

El tramo final del intercambio contó con preguntas de periodistas sobre la financiación del Sistema Único de Salud. Bolsonaro expresó su deseo de replicar a nivel nacional los estándares de atención médica privada del Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo. Ante esta postura, el presidente cuestionó el conocimiento de su rival sobre el sistema público y le preguntó de manera directa si planea privatizar el área sanitaria.