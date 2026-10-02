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El Mundo

Lula se mostró con una remera de Malvinas en el acto de cierre en Río de Janeiro

Por Redacción

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mostró este viernes una remera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante una caravana de campaña en Río de Janeiro. La escena se produjo en uno de sus últimos actos antes de las elecciones presidenciales del domingo.

El mandatario recibió la camiseta negra de uno de los seguidores que acompañaban la recorrida. Tras desplegarla y leer el mensaje, sonrió y la sostuvo unos segundos frente al público antes de devolverla al sector desde el que se la habían arrojado.

La caravana se extendió durante cerca de una hora y media. A lo largo del trayecto, sus simpatizantes le lanzaron distintos objetos, entre ellos varias remeras.

Cuando había transcurrido poco más de una hora, el presidente atrapó la camiseta alusiva a Malvinas desde la caja del camión en el que se desplazaba. La candidata al Senado Benedita da Silva, que lo acompañaba, también se acercó para observar la inscripción.

Lula giró la prenda para mostrar el mensaje y la mantuvo en alto durante unos segundos. La secuencia completa duró alrededor de 20 segundos y fue celebrada por Benedita da Silva y Pedro Paulo, otro de los candidatos al Senado presentes en el vehículo.

Un mensaje sobre la democracia

La recorrida tuvo como escenario Cinelandia, un lugar emblemático de las manifestaciones multitudinarias contra la dictadura militar brasileña en la década de 1980.

“Lo que está en juego no es la victoria de un hombre, sino de una idea: la democracia”, afirmó Lula desde el camión.

El mandatario hizo esa declaración en referencia al intento de golpe de Estado por el que el expresidente Jair Bolsonaro, padre de su actual rival electoral, fue condenado en 2025 a 27 años de prisión. Esta semana, el exmandatario solicitó la anulación de la condena.

Lula buscará la reelección este domingo frente a Flávio Bolsonaro, el candidato respaldado por el presidente argentino Javier Milei.

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