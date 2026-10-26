Machado volvió a Venezuela tras casi un año de exilio

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela tras casi un año en el exilio, en un desafío al gobierno interino de Delcy Rodríguez respaldado por Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo no estar al tanto de su llegada, pero expresó su deseo de que se encuentre a salvo.

La líder opositora, de 59 años, fue recibida con euforia y lágrimas por sus seguidores. Es la figura más influyente de la oposición, en momentos en que se negocian una transición democrática con apoyo de Estados Unidos. Machado había salido del país en diciembre para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad.

No sé nada sobre eso, pero creo que es una mujer muy agradable. Me dio su premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo. Nos está yendo muy bien en Venezuela“, declaró Trump a periodistas.

Machado llegó el domingo a la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, para agradecer por su vuelta al país, indicaron sus voceros.

“Aquí está tu gente María”, “Te amamos”, “Viva María Corina”, le gritaron al ingresar al templo, según imágenes divulgadas en las redes por su equipo en las que se le muestra vestida de camiseta blanca y jeans y rodeada de seguidores, algunos de ellos en llanto por la emoción.

Después inició su trayecto a Caracas montada en la caja de una camioneta blanca. Sus seguidores se acercaban en plena calle para darle la mano y ondeaban banderas de Venezuela. “María si tu volviste mi hija tiene que volver”, gritó una mujer que iba de prisa en una moto.

Cerca del central estado de Carabobo, cientos de simpatizantes se agruparon con banderas en una autopista para esperar su paso. “¡Llegó, llegó, llegó!”, coreaba una multitud que la esperaba en el paso de peaje.

“Preparémonos para sacar adelante este país. Este país que ha sufrido demasiado, pero que ahora va a ser congraciado gracias a esa gran líder”, afirmó a AFP Rafael Ramones, de 62 años, que se dijo un venezolano más que quiere el progreso para Venezuela.

“Reconciliación”

Machado vuelve nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos y de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el regreso de la líder opositora es “resultado directo” del proceso de “reconciliación” que se lleva adelante en una mesa de diálogo con el respaldo de Washington.

Rubio se pronunció a favor de que “las libertades de todos los sectores de la política venezolana sigan siendo respetadas”. Y pidió a todos los actores políticos apoyar la mesa de diálogo.

Representa “la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en treinta años para lograr pacíficamente no solo unas elecciones libres y justas, sino una democracia duradera”, señaló.

Una parte de la oposición venezolana y el gobierno interino de Rodríguez, bajo presión de Washington, lanzaron negociaciones en agosto de cara a una transición democrática. Machado no fue convocada a esta mesa, pero dijo que no la obstaculizaría.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de negociaciones, reaccionó con un saludos al regreso de la líder opositora. “Celebramos el retorno en libertad de María Corina Machado”, dijo en X.

El tercer ciclo de negociaciones concluyó el miércoles con un acuerdo para revisar leyes que devuelvan las garantías a los partidos políticos.

El gobierno interino no se ha pronunciado sobre el retorno de la líder opositora.