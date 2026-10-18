Macron promete un duro castigo tras los disturbios y saqueos en Francia: "Pagarán por los daños"

El presidente francés Emmanuel Macron denunció el domingo los disturbios y saqueos que han estallado en todo el país durante protestas contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. La policía francesa arrestó al menos a 1.800 personas por los desórdenes.

"Quienes saquearon tendrán que pagar por los daños, y quienes buscaron derribar a la República rendirán cuentas", declaró Macron en un discurso televisado a la nación.

Culpó a la "violencia desenfrenada" a "elementos insurreccionales de grupos radicales de extrema izquierda, a los que se sumaron numerosos delincuentes" .

Macron celebró una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno, un día después de que grupos de manifestantes enmascarados provocaron incendios y atacaran edificios públicos, incluidos ayuntamientos, en varias ciudades. Dijo que había instruido a los prefectos a trabajar con los alcaldes para proteger los edificios públicos y los negocios en las próximas semanas, incluso prohibiendo protestas cuando sea necesario.

En Limoges, una ciudad en el centro de Francia, las llamas envolvieron el ayuntamiento del siglo XIX, lo que provocó el derrumbe del tejado y casi destruyó el edificio.

Cientos de manifestantes se reunieron de nuevo el domingo en la place de la République de París en medio de una fuerte presencia policial. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno cuando las tensiones se avivaban esporádicamente con pequeños grupos de personas que intentaban prender fuego a bicicletas y botes de basura .

"El derecho a protestar es un derecho fundamental. Sembrar deliberada y colectivamente el desorden mediante la violencia no lo es", escribió en X el ministro del Interior, Laurent Nuñez, que mencionó los saqueos de cientos de negocios en ciudades incluidas París, Marsella, Lyon y Burdeos.

Las autoridades señalaron que unas 550.000 personas participaron en protestas en toda Francia, y los organizadores contabilizaron unas 800.000. Los manifestantes respondieron a llamados de un sindicato, organizaciones estudiantiles y activistas que esperaban reactivar el movimiento de los "chalecos amarillos", que surgió en 2018 para protestar contra la injusticia social.

Las protestas masivas en Francia a menudo se ven empañadas por violencia en los márgenes de marchas por lo demás pacíficas, lo que deriva en enfrentamientos con la policía. El número de arrestos reportado el domingo se acercó a los casi 2.000 registrados en todo el país durante un solo día de protestas de los chalecos amarillos en diciembre de 2018.

La policía de París indicó en un comunicado que una persona murió de un ataque al corazón, sin aportar detalles. La fiscalía de París anunció que estaba investigando el caso.

En los alrededores de la place de la République de París, adoquines arrancados, escaparates destrozados y vidrios rotos evidenciaban el domingo los incidentes. Se reportaron saqueos y daños en algunas otras zonas turísticas y comerciales.

La policía de París informó el domingo que 855 personas fueron detenidas en la región de la capital francesa. La fiscalía de París declaró que 557 de ellas quedaron bajo custodia policial.

"Estoy realmente atónita por el nivel de destrucción y violencia que se expresó", indicó Marie Peyreigne, una empleada del gobierno de 57 años, preguntándose qué llevó al caos.

Al inspeccionar los daños, muchos parisinos tomaron fotos de la base parcialmente desmantelada del monumento central en la place de la République —una estatua de Marianne, un símbolo de Francia.

Jean Foissy, de 74 años, señaló que quería unirse a la protesta pero encontró "un muro de policías antidisturbios y fuegos por todas partes", y regresó a casa.

"Tenía mucho miedo", dijo. "Soy parisino de nacimiento, así que cuando llegué aquí, casi lloro porque lo encuentro tan mal, me duele".

Margaux Eude, de 26 años, apuntó que apoya el movimiento de protesta pero "no pensé que se intensificaría así".

"Son los alborotadores los que vinieron, y me rompe el corazón porque deslegitima el movimiento", sostuvo.

Líderes políticos de todo el espectro buscaron convertir las consecuencias de los disturbios del sábado en capital político, de cara a las elecciones presidenciales de la próxima primavera.

La líder de ultraderecha y aspirante presidencial Marine Le Pen criticó al gobierno centrista de Macron como "agotado, desorientado y aparentemente incapaz de hacer otra cosa que comentar su propia impotencia", en un video publicado el domingo en redes sociales.

Mélenchon, por su parte, acusó al primer ministro Sébastien Lecornu de "jugar con fuego" y alegó que "al apostar por la degradación, sólo han logrado unir a todos los jóvenes y a los sindicatos de trabajadores".

Mélenchon, quien se unió a la marcha de París el sábado, insistió en que "mi mensaje es claro: quienes comparten nuestra lucha no tienen nada que ver con el saqueo o la destrucción".

"La magnitud de los daños es considerable y sin precedentes", escribió el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, en una carta abierta. "París es una ciudad de libertades, debate y manifestaciones. Debe seguir siéndolo. Pero también debe ser una ciudad donde todos puedan trabajar y llevar un negocio con seguridad".

La policía explicó que el sábado se formaron marchas no autorizadas en el centro de París, con grupos que iban desde varios cientos de personas. "A última hora de la tarde, comenzó una nueva fase con la llegada de un gran número de personas cuyo único objetivo era robar y saquear, aprovechándose de los disturbios", añadió la policía.

Los alcaldes de París, Marsella y Lyon —las tres ciudades más grandes del país— solicitaron reunirse con el primer ministro en los próximos días "dada la magnitud de los daños y la gravedad de la situación".

En Marsella, una ciudad portuaria del sur, algunos manifestantes forzaron brevemente su entrada al vestíbulo del ayuntamiento y un grupo de personas con capuchas y máscaras dañó una comisaría. En Lyon se declaró un incendio dentro de una oficina de turismo.

En Limoges, un grupo de "alborotadores radicales" irrumpió en el ayuntamiento mientras había funcionarios electos, empleados, personal de seguridad y miembros del público dentro, informó Maurice Barate, prefecto de la región de Haute-Vienne. "A pesar de la presencia de tantas personas, prendieron fuego deliberadamente al edificio. Es un acto extremadamente grave e indecible".

En el este de Francia, la fiscalía de Mulhouse indicó que se abrió una investigación después de que una chica de 17 años resultó herida durante las protestas y perdió un ojo. El sábado, se abrió otra investigación después de que un joven manifestante perdió una mano en Saint-Etienne.

Las lesiones se producen en momentos en que la policía ha sido objeto de un fuerte escrutinio por el uso de granadas y otras armas de control de disturbios durante manifestaciones recientes.

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