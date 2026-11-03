Madrid: antes de las elecciones, desalojaron el acampe que reclamaba por la crisis de viviendas

El acampe por el derecho a la vivienda instalado desde hace más de cinco semanas en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, fue desmantelado durante esta madrugada, a menos de un mes de las elecciones generales en España.

La crisis de la vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles, resurgió con fuerza en el debate público en septiembre tras el desalojo forzado de su departamento de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

Su caso desencadenó una ola de manifestaciones, que incluyó la instalación de un campamento de activistas en la plaza de la Puerta del Sol.

Al amanecer, un bulldozer y otras maquinarias trabajaban en la turística plaza para terminar de desmontar las tiendas de campaña, mientras personas vestidas de blanco procuraban limpiar la plaza, en gran parte cerrada por las fuerzas de seguridad.

La Delegación del Gobierno en Madrid afirmó en un comunicado que la operación "se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia", y concluyó "con 334 personas desalojadas y dos detenciones" por "desobediencia y resistencia" a la autoridad.

No obstante, los organizadores de la protesta denunciaron en un mensaje de Telegram que se trató de "una intervención policial violenta", que habría dejado varios heridos "como consecuencia de los golpes y del uso de gas pimienta".

"A las 3hs. de la mañana entraron como 200 (policías) antidisturbios a porrazos. Nos han sacado, nos han golpeado, no nos han dejado sacar nada" de las tiendas, aseguró Flor, una mujer sin hogar de 43 años que vivía en el campamento "desde el día 26 de septiembre, desde el día del inicio" de la protesta.

"Toda mi documentación, mi teléfono, todo estaba ahí. No tengo nada", dijo con lágrimas en los ojos, frente a la plaza acordonada por la policía. "Me da mucha pena", agregó.

Como ella, muchas personas sin techo habían encontrado refugio en las últimas semanas en la Puerta del Sol, junto a manifestantes y activistas por el derecho a la vivienda, en varios centenares de tiendas de campaña dentro de un asentamiento dotado de su propio comedor, una biblioteca e incluso una enfermería.

El operativo que desalojó la plaza incluyó 220 agentes de la Policía Nacional y 180 agentes de la Policía Municipal de Madrid, así como bomberos y miembros de los servicios sociales, según la Delegación del Gobierno.

Incapaz de lograr que el Parlamento aprobara dos proyectos de ley destinados a enfrentar la profunda crisis del acceso a la vivienda, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó a elecciones legislativas anticipadas para el 29 de noviembre, con la esperanza de poder capitalizar el descontento.