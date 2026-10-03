Malvinas: evalúan restricciones a visitantes tras el despliegue de una bandera argentina

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas analiza posibles medidas para evitar que visitantes desplieguen banderas argentinas o realicen manifestaciones que las autoridades isleñas consideran de carácter político.

El debate se abrió después de que un grupo de veteranos exhibiera una bandera con la frase “las Malvinas son argentinas” en el cementerio de Darwin, durante un homenaje a los soldados caídos en la guerra.

El integrante de la Asamblea Michael Goss confirmó que se estudian herramientas legales y administrativas para impedir que se repitan episodios de ese tipo.

En declaraciones a la televisión pública de las islas, sostuvo que es necesario adoptar una postura más firme, aunque reconoció que cualquier decisión debe ajustarse a la legislación vigente.

Qué medidas están en discusión

Goss explicó que las autoridades evalúan qué acciones pueden implementar dentro de sus atribuciones. Según señaló, además del marco legal, se analizan mecanismos de gestión administrativa vinculados con las visitas al archipiélago.

El legislador cuestionó que algunas personas viajen a las islas para promover lo que definió como una “agenda política” y sostuvo que esas manifestaciones generan malestar entre los pobladores.

Sus declaraciones apuntaron a endurecer la respuesta frente a esos episodios, pero no incluyeron el anuncio de una medida concreta ni precisiones sobre cuándo podría adoptarse.

Pedidos para restringir el ingreso de argentinos

En ese contexto, Goss afirmó que dentro de la comunidad isleña se expresaron pedidos para impedir la entrada de visitantes argentinos. Si bien dijo que no se opone a esa posibilidad, aclaró que no puede aplicarse de manera inmediata.

El integrante de la Asamblea señaló que las autoridades deben considerar tanto la legislación como la situación jurídica del territorio antes de modificar las condiciones de ingreso. Por ese motivo, reconoció que actualmente no pueden disponer una prohibición general para ciudadanos argentinos.

Así, la posibilidad de restringir los viajes quedó planteada dentro del debate, sin que se informara una decisión al respecto.

Goss también se refirió al reclamo de soberanía del Gobierno argentino y a su presencia en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que intervino el presidente Javier Milei.

El legislador desestimó el impacto de esas expresiones sobre la vida de los isleños y aseguró que la comunidad continuará con su desarrollo. Sus declaraciones se produjeron en medio del malestar generado por el homenaje en Darwin y de la discusión sobre las condiciones que las autoridades pretenden establecer para quienes visitan el archipiélago.