Malvinas: Reino Unido le ofrece a Chile construir fragatas y crece la tensión con Argentina

El reclamo argentino por las Islas Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda regional, esta vez con una iniciativa del Reino Unido que busca ampliar sus vínculos estratégicos con Chile. La propuesta contempla la construcción local de fragatas y el desarrollo de una fuerza naval que combine buques tripulados con plataformas no tripuladas, en un contexto marcado por el endurecimiento de las posiciones diplomáticas entre Buenos Aires y Londres.

La iniciativa fue presentada por sir Nick Hine, exvicealmirante de la Marina Real británica y ejecutivo de la empresa de defensa Babcock International, durante una visita a Valparaíso a comienzos de octubre. Según informó Escenario Mundial, la propuesta busca profundizar la cooperación industrial y militar entre ambos países y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de capacidades navales chilenas.

El movimiento adquiere relevancia para la Argentina porque coincide con una serie de acontecimientos que volvieron a tensar la disputa por el archipiélago. Entre ellos se encuentran los planes para reactivar una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Malvinas, las diferencias diplomáticas por la posición chilena sobre la soberanía y la decisión del Gobierno de Javier Milei de recurrir a instancias internacionales para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en la zona.

La propuesta británica no implica, por sí misma, un acuerdo militar dirigido contra la Argentina ni se informó que esté vinculada directamente con las operaciones en las islas. Sin embargo, su presentación vuelve a poner bajo la lupa la relación estratégica entre Londres y Santiago, dos países con una extensa historia de cooperación en materia de defensa.

Una oferta naval en medio de la disputa por la soberanía

La posibilidad de construir fragatas en Chile se inscribe en una relación bilateral que incluye intercambios militares, formación profesional y cooperación en distintas áreas de defensa. En junio de este año, representantes de los ministerios de Defensa de ambos países mantuvieron reuniones en Londres para profundizar el diálogo y analizar oportunidades de colaboración.

La iniciativa impulsada por Babcock apunta a ampliar ese vínculo mediante la construcción de embarcaciones y la incorporación de sistemas no tripulados. Para Chile, el planteo abre una discusión sobre el desarrollo de su industria naval y la modernización de sus capacidades marítimas. Para el Reino Unido, representa una oportunidad de fortalecer su presencia industrial y estratégica en Sudamérica.

El trasfondo político, sin embargo, es inevitable. La Argentina sostiene que las Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833, forman parte de su territorio y reclama el ejercicio de su soberanía. Londres rechaza esa posición y defiende su administración del archipiélago, invocando la voluntad de sus habitantes.

La controversia volvió a intensificarse en las últimas semanas, cuando funcionarios chilenos realizaron declaraciones sobre la situación de las islas y se conocieron iniciativas comerciales que podrían reforzar los vínculos entre el territorio insular y el extremo sur de Chile.

Uno de los puntos más sensibles es la reactivación de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las islas. La empresa chilena Easter Island Naviera y la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland acordaron retomar una conexión suspendida desde 2011, una iniciativa que podría facilitar el abastecimiento del archipiélago desde el sur chileno y reducir su dependencia de otros puertos regionales.

El proyecto generó preocupación en Buenos Aires por sus posibles implicancias económicas y logísticas, especialmente ante los planes británicos para desarrollar la explotación petrolera en aguas cuya soberanía reclama la Argentina. Desde Chile, en cambio, sectores empresariales y autoridades regionales destacan las oportunidades comerciales que podría representar para la economía de Magallanes.

La controversia también quedó expuesta con la visita del embajador británico en Chile, David Concar, a Punta Arenas. El diplomático destacó los vínculos históricos entre ambos países y la voluntad de profundizar la cooperación científica y antártica, en una región que volvió a quedar en el centro de las tensiones diplomáticas.

En paralelo, el Gobierno argentino avanzó con una estrategia jurídica para frenar las actividades petroleras británicas. El 13 de octubre, la administración de Milei anunció que presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir el desarrollo del proyecto Sea Lion, una iniciativa petrolera impulsada por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las islas.

La explotación proyectada representa uno de los principales focos de conflicto porque involucra recursos naturales en un área marítima cuya soberanía se encuentra disputada. Para Buenos Aires, las actividades autorizadas unilateralmente por Londres vulneran sus derechos soberanos; el Reino Unido, por su parte, rechaza las objeciones argentinas y sostiene que las operaciones son legítimas.