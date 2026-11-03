Más ciberataques a las heladeras de los súper

Supermercados de Bélgica, Estonia, Luxemburgo y Suecia reportaron anomalías en sus sistemas de congelación en un aparente ciberataque similar al ocurrido en Francia hace tres semanas, en el que se acusó a agentes maliciosos no identificados de haber “secuestrado” los sistemas de refrigeración, programándolos para descongelar y estropear alimentos frescos y congelados.

Respecto del incidente de la víspera, las cadenas de supermercados suecas ICA y Coop declararon que “un número limitado” de tiendas se habían visto afectadas, y la portavoz de ICA, Helena Johansson, afirmó que la empresa está “investigando lo sucedido y su alcance”.

“Los frigoríficos y congeladores han dejado de funcionar por completo o han sufrido daños parciales, declaró Carlos Cancino, portavoz de Coop, a la agencia de noticias francesa AFP. Indicó que seis de las aproximadamente 800 tiendas de Coop en Suecia se habían visto afectadas y añadió: “No he recibido ninguna información que indique que se trate de un ciberataque”.

La cadena de supermercados neerlandesa Ahold Delhaize anunció que un “incidente informático” ocurrido durante la noche había afectado a las heladeras de varias de sus tiendas en Bélgica y Luxemburgo.

Las cadenas Carrefour, Intermarché y Spar también fueron blanco de ataques, y el portavoz de Carrefour en Bélgica, Mich Vergauwen, declaró: “Se trata de un ciberataque… No hay otra razón”. La fiscalía belga abrió una investigación penal.

¿Cómo acceden los hackers a los sistemas de refrigeración de los supermercados? Al igual que el 12 de octubre en Francia, la interrupción del suministro del lunes provocó el desecho de productos en mal estado y volvió a generar preocupación por la seguridad alimentaria.

La sucursal de ICA Kvantum en Sjobo, al sur de Suecia, informó que las temperaturas en sus sistemas se habían elevado de forma remota hasta los 50 grados.

El director del Centro Nacional de Ciberseguridad de Suecia, John Billow, declaró que su departamento está investigando el caso. “En las últimas semanas hemos identificado que tenemos bastantes dispositivos de tecnología operativa expuestos en Suecia, y hemos dejado claro que es necesario actualizarlos o emparcharlos”, añadió.

Esa “tecnología operativa expuesta” incluye desde refrigeradores y sistemas de calefacción hasta cámaras de seguridad, redes de alarma y una gama cada vez mayor de dispositivos que antes eran en gran parte mecánicos, pero que ahora a menudo se monitorean y controlan de forma remota, lo que crea nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes que buscan explotar las vulnerabilidades de seguridad.