Más de 500 mil soldados rusos murieron en Ucrania

Más de medio millón de soldados rusos han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022, afirmó Richard Knighton, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido.

Las cifras británicas coinciden aproximadamente con las publicadas por el Ejército de Ucrania. Las autoridades rusas no realizaron comentarios al respecto.

El Ejército ruso, que supera al del país vecino en tamaño, está teniendo dificultades para avanzar en el campo de batalla. Funcionarios y analistas occidentales dicen que el avance ruso se ha ralentizado significativamente este año.

Las fuerzas armadas de Rusia también han perdido una cantidad “enorme” de material militar, dijo Knighton a reporteros. Esto incluye más de 10.000 vehículos blindados y protegidos, cerca de 3.000 sistemas de defensa antiaérea y de artillería, y más de 370 aviones y helicópteros, agregó.

No concretó cuáles fueron las pérdidas humanas y materiales de Ucrania.

Ni Moscú ni Kiev ofrecen actualizaciones regulares sobre sus bajas en el campo de batalla.

Más ataques

Mientras, los últimos ataques de Rusia dejaron el sábado al menos siete muertos y casi 60 heridos en distintas partes de Ucrania, en momentos en que Moscú intensifica sus ofensivas antes de otro invierno en guerra.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió una respuesta de los aliados mientras Rusia incrementa sus ataques en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff visitaron Moscú y Kiev la semana pasada, pero por ahora no han anunciado ningún avance en las conversaciones para poner fin a los combates.

Entre los blancos de ataques del sábado figuró la siderúrgica ArcelorMittal, que informó que otras dos personas murieron por un ataque con misil contra su planta en la ciudad central de Krivói Rog, en el centro de Ucrania.

“Subrayamos que nuestra planta es una instalación civil de la industria minera y metalúrgica, y condenamos enérgicamente estos insidiosos ataques del enemigo”, señaló la compañía, que reportó daños en sus instalaciones de producción.

Zelenski dijo que un ataque ruso contra un edificio de apartamentos en Odesa también dejó 37 heridos.