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WASHINGTON SE ENDURECE

Más sanciones de EE UU al gobierno de Cuba

X (@SecRubio)

Por Redacción

Estados Unidos endureció ayer su política hacia Cuba al imponer sanciones contra cinco empresas estatales vinculadas al conglomerado militar Gaesa y contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro.

Las medidas alcanzan a Almacenes Universales, Rafin, el Banco Financiero Internacional, Geominera y la siderúrgica Antillana de Acero.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, estas entidades sostienen financieramente al aparato estatal y represivo cubano, al canalizar recursos para el régimen.

Las sanciones prohíben cualquier vínculo económico con personas o compañías estadounidenses y bloquean los activos que posean en ese país.

La decisión amplía la ofensiva iniciada este año por Washington, que ya había sancionado al presidente Miguel Díaz-Canel y a integrantes de la familia Castro.

El gobierno cubano rechazó las medidas y acusó a Estados Unidos de intensificar el cerco económico sobre la isla, inmersa en una profunda crisis.

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