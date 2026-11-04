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El Mundo

“Mataremos a Trump”: un gigantesco cartel en pleno Teherán

Por Redacción

Una mujer cruza la concurrida plaza Enghelab de Teherán bajo un enorme cartel que muestra a Donald Trump entre rejas y con la cabeza gacha, junto a una amenaza escrita en persa e inglés: “Mataremos a Trump”. El cartel fue presentado mientras en Estados Unidos se celebraban las elecciones legislativas. En la plaza también se reunieron manifestantes con banderas rojas y pancartas que proclamaban “Habrá sangre”, en reclamo de venganza por la muerte del líder supremo Alí Jamenei en los ataques estadounidenses e israelíes.

El despliegue se produce en medio de esfuerzos diplomáticos para retomar las negociaciones entre Teherán y Washington y evitar la reanudación de los combates.

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