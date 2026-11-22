La reina Máxima de los Países Bajos sorprendió este sábado con una visita al Centro Cultural Recoleta. Acompañada por su mamá, María del Carmen Cerruti, llegó sin anuncio previo ni custodia visible para conocer Mafalda Inmersiva. Madre e hija sacaron sus entradas en la boletería y se sumaron al recorrido como dos visitantes más.

Durante el paseo, Máxima conversó con integrantes del equipo de la exposición y les transmitió su entusiasmo por la propuesta. Destacó el nivel internacional de la muestra y celebró que una empresa argentina hubiera desarrollado una producción de esa escala.

Antes de retirarse, pasó por la tienda temática y se llevó varias bolsas con el logo de la exposición.

Para la salida, Máxima Zorreguieta eligió un vestido largo de mangas tres cuartos, con un estampado en blanco, negro y gris. Lo combinó con sandalias de taco bajo y un bolso amplio de fibras naturales que llevó sobre el antebrazo.

Del cuarto de Mafalda al almacén de Don Manolo

La exposición abrió el 1° de octubre en el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930. El recorrido dura alrededor de una hora y abarca 14 salas.

Entre las escenografías a tamaño real se destacan el cuarto de Mafalda, con su globo terráqueo y un póster de John Lennon, y el almacén de Don Manolo, ambientado hasta con olor a fiambrería.

La propuesta, dirigida por Damián Kirzner, combina proyecciones en 360 grados, sonido envolvente, pantallas interactivas y una sala de realidad virtual que permite explorar los sueños de los personajes.

Las animaciones conservan los trazos y los textos originales de Quino. Después de la temporada porteña, la producción prevé llevar la muestra a otros países de América Latina y Europa.

Una semana después de su jura militar

El paseo por Buenos Aires se produjo una semana después de que Máxima jurara como reservista en la Real Academia Militar de Breda. En la ceremonia del 14 de noviembre, a la que asistieron el rey Guillermo Alejandro y la princesa Amalia, recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército neerlandés.

Máxima había comenzado su formación en febrero con el rango de soldado. Al completar la instrucción, se convirtió en la primera reina consorte de los Países Bajos en incorporarse a la reserva por esa vía.