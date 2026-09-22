Medios vs. Trump: demanda por vetar a periodistas

La disputa entre Donald Trump y la prensa estadounidense escaló ayer hasta los tribunales, después de que CNN, MS NOW y Politico demandaran al Gobierno para recuperar el acceso a la Casa Blanca. Los tres medios sostienen que la decisión de retirar las credenciales de sus periodistas constituye una violación de la Primera Enmienda, que protege la libertad de prensa.

El conflicto comenzó el viernes pasado, cuando Trump anunció que prohibiría el acceso de esos medios, a los que acusó de publicar “noticias falsas”. Al día siguiente, las reporteras Betsy Klein, de CNN; Akayla Gardner, de MS NOW, y Cheyenne Haslett, de Politico, llegaron a la Casa Blanca y encontraron desactivadas sus acreditaciones. El Servicio Secreto les impidió ingresar.

Trump defendió la medida al afirmar que no estaba atacando a la prensa libre, sino a las “noticias falsas”. La Casa Blanca sostuvo que el acceso al recinto presidencial es un privilegio y no un derecho. El vicepresidente JD Vance argumentó que los medios todavía pueden informar sobre el Gobierno, aunque no necesariamente desde dentro de la sede presidencial.

LA DEMANDA

CNN, MS NOW y Politico plantearon una interpretación opuesta. En su demanda afirmaron que fueron excluidos por el contenido de sus coberturas y sin aviso ni un procedimiento previo. Por eso, solicitaron una orden de emergencia para recuperar el acceso mientras avanza el litigio. El caso quedó en manos del juez federal Timothy Kelly, designado por Trump durante su primer mandato, y se prevé una audiencia esta semana.

El reclamo gira en torno a la llamada discriminación por punto de vista: la posibilidad de que el Gobierno excluya a un medio por aquello que publica. Los demandantes sostienen que, si un presidente puede decidir quién ingresa a la Casa Blanca según su valoración de las noticias, la medida puede afectar al conjunto de la prensa. La Casa Blanca, en cambio, distingue entre el derecho a publicar y el acceso físico a las instalaciones.

El enfrentamiento tuvo además una consecuencia inmediata: las principales cadenas de televisión decidieron suspender la cobertura compartida de los actos presidenciales. CNN tenía asignado ayer el turno del llamado “pool” televisivo, una rotación que permite registrar y distribuir imágenes de las actividades presidenciales. Al ser apartada, ABC, CBS, NBC y Fox News acordaron no reemplazarla en esa tarea.

El boicot se hizo visible durante la inauguración del nuevo helipuerto de la Casa Blanca. Trump apareció en el Jardín Sur, cortó una cinta con grandes tijeras doradas y se preparó para abordar el Marine One rumbo a Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero las principales cadenas mantuvieron sus cámaras alejadas. El ruido del helicóptero hizo prácticamente inaudibles las palabras del presidente, mientras la Casa Blanca difundía imágenes propias del acto.

El episodio se suma a otros choques entre Trump y los medios. El año pasado, la agencia Associated Press (AP) fue apartada de determinados espacios y actividades presidenciales después de negarse a adoptar la denominación impuesta por Trump para el golfo de México. La agencia también demandó al Gobierno en aquel momento.

Así, la nueva disputa llega hoy en un contexto de creciente tensión entre Trump y los medios de comunicación que cuestionan sus políticas o su gestión. Ahora, el conflicto quedó en manos de los tribunales: deberán determinar hasta dónde puede llegar el Gobierno al regular el acceso de la prensa a la Casa Blanca y si una restricción basada en el contenido de las coberturas vulnera las garantías de la Primera Enmienda.