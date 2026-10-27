Mercados: no cayó bien el triunfo de Lula

La histórica reelección del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil hizo temblar, por ahora, a los mercados, que contaban con la victoria de su adversario conservador y ahora temen que el mandatario gobierne sin disciplina fiscal en su cuarto mandato. La Bolsa de Sao Paulo, que apostaba a un triunfo de Flávio Bolsonaro tras su buen desempeño en primera vuelta, se desplomó casi 17% al abrir ayer y cerró con una caída de casi 14%.

La fuerte caída del índice de referencia Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, algo que no ocurría desde la inestabilidad causada por la pandemia en 2020. “Nadie tenía en el radar” este resultado, dijo a la AFP Leandro Gabiati, de la consultora política Dominium, en Brasilia. Esto “sorprende mucho a los actores económicos que ya contaban con un gobierno de Flávio, con una transición política a partir de hoy”, agrega.

Además del desplome bursátil, el precio del dólar se disparó y cerró con un alza de 8%, cotizado a 5,40 reales por unidad.

El Estado brasileño gasta más de lo que recauda, la deuda pública supera el 80% del PIB y el Banco Central mantiene una de las tasas de interés más altas del mundo para contener la inflación. Y la desaceleración económica en el horizonte aumenta los desafíos.

En la recta final de su campaña, Lula desplegó medidas costosas como un aumento del valor de las transferencias del programa para las clases populares Bolsa Familia, el perdón de deudas para microemprendedores y otros beneficios.

“Lula hizo varias promesas de gastos, y eso hay que pasarlo a precios”, afirma André Perfeito, economista jefe de la financiera Garantía Capital.

“Una reforma fiscal sólida es el precio que Lula 4.0 debe pagar para recuperar la confianza del mercado”, opina el analista Mariano Machado, de la firma de análisis de riesgos Verisk Maplecroft.

Pasada una primera fase de “volatilidad”, en los mercados “un plan creíble para contener el gasto marcará el tono para 2027 y los años posteriores”, agrega.

También habrá que “esperar la transición para saber qué figuras políticas van a integrar el gobierno, si habrá alianza con el centro” en cargos estratégicos y “quién será el ministro de Economía”, apunta Gabiati.

SUBAS DEL DÓLAR Y EL RIESGO PAÍS EN ARGENTINA

Los resultados negativos en el mercado brasileño arrastraron al mercado argentino. El riesgo país trepó hasta los 755 puntos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) sufrieron caídas que rozaron el 9%.

A su vez, La reacción de los inversores ante el nuevo panorama político en la mayor economía del bloque se reflejó en los siguientes indicadores clave. Los bonos soberanos argentinos en dólares sufrieron retrocesos superiores al 1%, lo que impulsó la suba del indicador que mide JPMorgan hasta los 755 puntos básico (saltó 8,2%).

Mientras, el dólar oficial cerró ayer lunes en $1.560,00 para la venta y $1.510,00 para la compra, al tiempo que las cotizaciones vinculadas al turismo y los dólares financieros también se sumaron a la tendencia alcista al término del día.

El tablero de cotizaciones de la jornada presentó el siguiente comportamiento en sus distintas ventanillas:

Dólar oficial (BNA): cotizó a $1.560,00 para la venta y $1.510,00 para la compra (+0,67%).

Dólar tarjeta (turista): se ubicó en $2.028,00 para la venta (+0,65%), al mantenerse como la opción más elevada del mercado minorista.

Dólar blue: en el circuito informal, el billete paralelo cerró a $1.575,00 para la venta y $1.555,00 para la compra.

Dólar MEP: se posicionó en $1.568,80 para la venta y $1.566,80 para la compra.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): finalizó en $1.675,30 para la venta y $1.674,80 para la compra.

Dólar Digital (USDC): alcanzó los $1.674,77 para la venta y $1.671,19 para la compra.

Con el dólar más demandado, el Banco Central optó por no intervenir en el mercado.

Mientras, las cotizaciones de las firmas argentinas en Nueva York se negociaron con fuertes bajas desde el premarket. Las mayores pérdidas fueron encabezadas por Mercado Libre (-8,8%), Banco Supervielle (-8,1%) y BBVA (-7,8%).

En la Bolsa porteña todo el panel central estuvo en rojo y el Merval retrocedió 3%.