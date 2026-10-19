Microsoft lanzó equipos con Nvidia

Microsoft presentó dos nuevas computadoras Surface equipadas con tecnología de Nvidia, capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial (IA) directamente en el dispositivo, sin depender exclusivamente de servidores externos. La compañía también anunció nuevas funciones para Copilot y Windows 11.

La Surface Laptop Ultra incorpora un procesador Nvidia RTX Spark N1X, con una CPU de hasta 20 núcleos, una GPU de 6.144 núcleos y hasta 128 GB de memoria unificada. Según Microsoft, puede ejecutar modelos de IA de más de 120.000 millones de parámetros. Su precio parte de 2.599 dólares.

El segundo equipo, Surface RTX Spark Dev Box, está orientado a desarrolladores y permite probar y ejecutar modelos de inteligencia artificial localmente. Ofrece hasta 128 GB de memoria y una capacidad teórica de procesamiento de un petaflop. Costará 5.999 dólares y comenzará a distribuirse en noviembre en Estados Unidos.

La estrategia de Microsoft se basa en la denominada inteligencia híbrida, que combina el procesamiento local con servicios en la nube. Esto permitirá reducir tiempos de respuesta y limitar la transferencia de información personal a servidores externos.

Además, Copilot podrá organizar archivos, detectar problemas y ejecutar acciones dentro de Windows con autorización del usuario. La compañía también prueba una búsqueda que permitirá activar Bluetooth, modificar el brillo, silenciar el equipo o cambiar configuraciones mediante instrucciones escritas.

Para controlar estas funciones, Microsoft presentó Execution Containers (MXC), una tecnología que restringe el acceso de los agentes de IA a archivos y recursos del sistema. Las nuevas herramientas comenzarán a incorporarse progresivamente a Windows 11, con el objetivo de convertir al sistema operativo en una plataforma capaz de ejecutar tareas mediante inteligencia artificial.