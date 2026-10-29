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Milei felicitó a Netanyahu tras las elecciones pese a no formar gobierno en Israel

El primer ministro israelí agradeció el mensaje del mandatario argentino y celebró la "extraordinaria asociación" impulsada conjuntamente

Por Redacción

El primer ministro de Israel, Benjamin Nentanyahu, le agradeció este jueves al presidente Javier Milei quien lo felicitó por los resultados de las elecciones legislativas que se celebraron el martes pasado, aunque todavía no tiene mayoría para formar gobierno, y definió al mandatario argentino como su “querido amigo”.

“¡Gracias, mi querido amigo @JMilei! Javier, tu amistad significa mucho para mí, y tu apoyo inquebrantable a Israel significa aún más”, manifestó Nentanyahu en su cuenta de la red social X.

Y destacó: “Eres un líder valiente, un verdadero amigo del Estado judío y un hombre que se mantiene firme en sus convicciones”.

En esa línea, resaltó el trabajo que lograron entre ambas naciones: “Juntos, hemos construido una asociación extraordinaria entre Israel y Argentina, una amistad que se ha extendido por toda América Latina” y por lo tanto, “juntos, llevaremos esta amistad a cotas aún mayores”. Y cerró: “¡Gracias, mi amigo! ¡Viva la libertad, carajo!”.

El saludo de Milei

“Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel”, expresó Milei a través de su cuenta de la red social X.

“Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra”, agregó.

Y finalizó: “La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales. VLLC!”.

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