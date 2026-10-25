Multitudinarios cierres de campaña en las calles de Brasil

Brasil vivió el sábado un cierre de campaña marcado por las movilizaciones multitudinarias, los cruces políticos y la incertidumbre sobre el resultado del balotaje presidencial de este domingo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro salieron a las calles para protagonizar sus últimas demostraciones de fuerza, en una elección que encuentra al país profundamente dividido y con encuestas que reflejan una diferencia mínima entre ambos candidatos.

Una marea de banderas rojas cubrió la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde Lula encabezó una movida junto a miles de seguidores. A cientos de kilómetros, en Belo Horizonte, una caravana de motociclistas y simpatizantes vestidos de verde y amarillo acompañó a Flávio Bolsonaro.

Los dos candidatos concentraron sus esfuerzos en el sudeste brasileño, una región que reúne cerca del 40% del electorado y que puede resultar decisiva en una disputa que se definirá voto a voto.

La movilización de Lula comenzó durante la mañana sobre la avenida Atlántica, frente a la playa de Copacabana. Miles de simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) se concentraron con banderas, carteles y canciones que reivindicaban las políticas sociales de sus gobiernos.

El presidente avanzó sobre una camioneta, bailando al ritmo de la música y saludando a la multitud. Con la voz visiblemente afectada por la intensidad de los últimos días de campaña, volvió a colocar la soberanía nacional en el centro de su discurso y cuestionó la cercanía de su adversario con el gobierno estadounidense de Donald Trump.

“El pueblo tiene que elegir entre alguien que besa la bandera nacional o alguien que besa la bandera estadounidense. Es un asunto de soberanía, y no permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie”, afirmó Lula ante sus seguidores.

Entre los manifestantes también aparecieron referencias a la defensa de la democracia, la educación pública, la salud y la reducción de las desigualdades sociales.

Bolsonaro apeló a la seguridad

Flávio Bolsonaro, de 45 años, eligió Belo Horizonte, capital del estratégico estado de Minas Gerais, para comenzar su jornada de cierre. Allí fue recibido por familias, militantes y centenares de motociclistas que se concentraron en la Praça da Liberdade.

El candidato del Partido Liberal (PL) buscó reforzar los principales ejes de su campaña: la lucha contra la inseguridad, la reducción de la intervención estatal en la economía, la defensa del libre mercado y las críticas a la gestión del PT.

“El partido hoy en el poder quiere dejar a la gente dependiente del Estado. Nosotros valoramos la libertad”, sostuvo Ebert Dorigo, un empresario que participó de la movilización, en declaraciones a AFP.

El hijo de Jair Bolsonaro intenta devolver a su familia al Palacio del Planalto después de la derrota de su padre en 2022 y su posterior condena a 27 años de prisión.

La campaña también estuvo atravesada por el recuerdo del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando seguidores del expresidente irrumpieron en edificios institucionales para reclamar una intervención militar.