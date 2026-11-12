Murió el embajador de Rusia en Estados Unidos

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, murió ayer en Moscú, a los 66 años, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. La portavoz de la Cancillería, Maria Zakharova, informó que el diplomático falleció por una enfermedad crónica, aunque no precisó cuál.

El Ministerio de Exteriores expresó su profundo pesar y describió a Darchiev como un “diplomático sobresaliente”, un dirigente experimentado y un “brillante especialista en Estados Unidos”. También destacó su trayectoria y su trabajo en una de las áreas consideradas más importantes de la política exterior rusa. Los detalles del servicio conmemorativo serán comunicados más adelante.

Darchiev había asumido como embajador en Washington en marzo de 2025, en un momento de acercamiento entre Rusia y Estados Unidos impulsado por los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, especialmente a partir de las negociaciones relacionadas con la guerra en Ucrania. En febrero de ese año, había encabezado la delegación rusa en conversaciones con representantes estadounidenses celebradas en Estambul.

Su llegada puso fin a varios meses de vacancia en el cargo. Reemplazó a Anatoly Antonov, quien había dejado la embajada en octubre de 2024, en medio de las fuertes tensiones entre Moscú y la administración de Joe Biden por el conflicto ucraniano, iniciado en 2022.

EXTENSA CARRERA DIPLOMÁTICA

Con una extensa carrera diplomática, Darchiev también había sido embajador ruso en Canadá entre 2014 y 2021. Posteriormente dirigió el Departamento de América del Norte de la Cancillería y quedó a cargo de los asuntos del Atlántico Norte, que incluyen Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda. Además, había trabajado como ministro consejero en la embajada rusa en Washington.

Su fallecimiento recuerda el de otro representante diplomático de alto rango: Vitaly Churkin, embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, quien murió repentinamente en Nueva York en febrero de 2017, a los 64 años, mientras ocupaba su puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU.