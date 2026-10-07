Murió Maricarmen, la mujer de 87 años, que desató fuertes protestas por la crisis de viviendas en España

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del piso en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, falleció este miércoles, según informó el Sindicato de Inquilinas.

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", indicó el sindicato en un comunicado en el que resaltó su "ejemplo de lucha" y la ola de reacciones tras su desalojo que "suponen un antes y un después en la historia de este país".

La crisis de la vivienda lleva años gestándose en España, mermando los presupuestos de los hogares y enfureciendo a los votantes. Aunque muchos países atraviesan circunstancias similares, los más pobres y los jóvenes en España se ven especialmente afectados, porque no pueden permitirse comprar una vivienda y se ven presionados por el reducido número de casas en alquiler del país.

El gobierno indicó que el 26% de los españoles que viven en casas de alquiler destinan, en promedio, el 40% de sus ingresos al alquiler y los servicios, en comparación con el promedio de la Unión Europea, donde el 18% de los inquilinos lo hace.

Una nueva ola de indignación recorrió España cuando Abascal, que usa silla de ruedas, fue sacada en camilla de su apartamento después de que la policía acordonara la calle. Las imágenes televisadas del desalojo llevaron a miles de personas a protestar en Madrid y en otras ciudades de todo el país.

Abascal afirmó en un video grabado desde una cama de hospital tras el desalojo: "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas".

La empresa inmobiliaria española que había insistido en desalojarla para alquilar la propiedad a un precio mucho más alto terminó alcanzando un acuerdo para que ella regresara al apartamento, señaló su abogado, y añadió que Abascal estaba "feliz". Aún no ha recibido el alta hospitalaria.

Aun con una resolución satisfactoria para "Maricarmen", como ahora se conoce ampliamente a Abascal, se convirtió en la personificación de la lucha contra los asfixiantes costos del alquiler. Los manifestantes han llevado pancartas con consignas como "¡Ni una Maricarmen más!" y han ido surgiendo protestas en ciudades de todo el país.