El empresario y diseñador italiano Paolo Bulgari, figura clave en la transformación de la histórica casa familiar en una de las firmas de alta joyería, falleció este sábado en Roma, a los 89 años.

Nacido el 8 de octubre de 1937 en la capital italiana, era el tercer hijo de Giorgio Bulgari. Desde muy joven se incorporó al negocio familiar y recorrió cada eslabón de la actividad joyera: pasó por la compra de materias primas, el trabajo artesanal en el taller y finalmente el diseño de piezas, oficio que él mismo definía como su gran pasión.

En 1984, asumió la presidencia de la firma italiana, rol desde el cual impulsó una etapa decisiva de consolidación y apertura global, además de dirigir durante años la producción creativa de la marca. Esa etapa de expansión tuvo un punto de inflexión en 2011, cuando la familia concretó la venta de su participación mayoritaria al conglomerado francés de lujo LVMH.

La noticia fue confirmada por su entorno familiar, que lo recordó a través de un comunicado como "una figura extraordinaria, de profunda humanidad" y destacó "el talento de un empresario que amaba Italia y fue su embajador en el mundo".

Por su parte, desde la compañía lo definieron como un hombre de espíritu creativo que consagró su vida al oficio y a impulsar el desarrollo de jóvenes diseñadores, dejando una huella imborrable en la industria de la joyería contemporánea.

Según informaron sus allegados, el funeral se llevará a cabo este lunes 23 de noviembre, a las 11 de la mañana, en la basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.